Dupla ex-Seleção, Palmeiras e Corinthians é campeã na várzea
Jogadores levantaram o troféu da décima edição da Super Copa Pioneer
O Jardim Verônia, clube da Zona Leste de São Paulo, venceu o Real Madruga, de Taboão da Serra, por 1 a 0 e conquistou a décima edição da Super Copa Pioneer, considerada o maior torneio de futebol de várzea do Brasil. A decisão foi disputada na Arena Inamar, em Diadema, com ingressos esgotados.
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A equipe campeã contou com jogadores que tiveram passagens pelo futebol profissional brasileiro e internacional. Entre os destaques está Léo Jabá, revelado pelo Corinthians em 2017. Aos 28 anos, o atacante acumula experiências no futebol europeu, com passagens por Akhmat Grozny, da Rússia, PAOK, da Grécia, e Estrela Amadora, de Portugal. No Brasil, também defendeu o Vasco, em 2021.
O atacante, inclusive, chegou a atuar pelas seleções brasileiras de base, com passagens pelas categorias Sub-17 e Sub-20. Em 2015, marcou um gol na vitória sobre a Coreia do Sul pela equipe Sub-17.
Léo Jabá possui vínculo com o São Bernardo, mas está suspenso por doping desde o caso envolvendo a partida contra o Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A punição chegou a ser revista, mas voltou a vigorar e tem validade até 2029.
Luis Felipe teve passagem pelo Palmeiras
Outro nome conhecido no elenco do Jardim Verônia é Luís Felipe. O lateral-direito passou pelas categorias de base de São Paulo, Santos e Corinthians antes de se destacar pelo Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010.
Naquele mesmo ano, Luis Felipe foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Depois, passou por Bragantino, Mogi Mirim, Boa Esporte e Penapolense antes de retornar ao Palmeiras e ganhar espaço na equipe principal.
Antes de encerrar a carreira no futebol profissional, o lateral também atuou por Benfica e Vitória de Guimarães, em Portugal, além de Paysandu, Criciúma e Rio Claro. Seu último clube foi a Portuguesa Santista, em 2021.
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