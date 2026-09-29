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Corinthians apresenta déficit em julho e vê dívida disparar em 2027

Clube fecha os sete primeiros meses do ano com resultado negativo de R$ 278,7 milhões

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/09/2026 14:16
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Osmar Stabile em partida do Corinthians
Osmar Stabile, pesidente do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Corinthians divulgou o balancete relacionado às finanças do clube até 31 de julho e apresentou um déficit de R$ 278,705 milhões no acumulado dos sete primeiros meses do ano.

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Até junho, o déficit do Corinthians estava em R$ 246,039 milhões. Ou seja, em apenas um mês, o resultado negativo do clube aumentou em R$ 32,6 milhões.

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O aumento do déficit é três vezes maior do que o projetado para o período. Para os sete primeiros meses do ano, a previsão era de um resultado negativo de R$ 77,862 milhões.

O Corinthians atribui parte do aumento do déficit em relação ao valor inicialmente projetado a despesas que não estavam previstas no mesmo patamar no planejamento financeiro. Entre os fatores está o pagamento de R$ 32,525 milhões em premiações referentes à campanha na Copa do Brasil de 2025, valor que foi desembolsado pelo clube ao elenco neste ano.

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Outro impacto apontado pelo clube foi de R$ 6,076 milhões em impostos relacionados à operação de câmbio para quitar a dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres

Além disso, o Corinthians registrou R$ 16,307 milhões em despesas relacionadas a contingências e revisão contábil.

Parque São Jorge, sede do Corinthians
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Falta de venda de jogadores também é problema

O Corinthians não atingiu a meta estipulada de vendas de jogadores na janela de transferências do meio do ano. O clube previa arrecadar 12,5 milhões de euros (R$ 75 milhões) até março, mas isso não aconteceu.

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O clube chegou a negociar a saída do volante André, do meia Breno Bidon e do atacante Gui Negão, mas as conversas não foram concluídas. Marcelo Paz, no entanto, não descarta saídas ainda em 2026.

— O ano ainda não acabou, podemos ter uma venda até dezembro. O Corinthians tinha uma venda encaminhada do André e houve uma decisão do presidente em não vender. Aquela venda poderia nos ajudar nesse fluxo de caixa, boa parte das receitas com venda já poderia ter sido feita. Faz parte, o futuro vai dizer se foi bom ou não, de repente o André pode ser vendido futuramente por um valor maior — disse Marcelo Paz em entrevista coletiva no dia 18 de setembro.

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— O Corinthians precisa buscar valorizar os seus ativos. Às vezes, você precisa vender um jogador mesmo sabendo que ele vale mais, pressionado pelo fluxo de caixa. Os convocados certamente hoje têm um valor maior do que antes da convocação, e o Corinthians pode arrecadar um valor maior — completou.

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