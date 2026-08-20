Memphis brilha, e Corinthians avança às quartas da Libertadores Camisa 10 deu assistência decisiva para classificação

O Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. O gol da classificação foi marcado por Breno Bidon, após assistência de Memphis Depay.

Classificado, o Corinthians enfrenta o Estudiantes, novamente da Argentina, na próxima fase da competição. Os jogos das quartas de final serão disputados entre 8 e 10 de setembro, na ida, e entre 15 e 17 de setembro, na volta.

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Muita vontade, pouco futebol

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

Memphis herói

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

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Visão do Lance!

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Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação.

Deu aula 🏅

Memphis Depay precisou de poucos minutos em campo para dar uma assistência para Breno Bidon marcar o gol da classificação. Foi a primeira partida do camisa 10 após a renovação.

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Ficou abaixo 📉

O atacante Di María fez duas partidas ruins nestas oitavas de final da Libertadores. Principal nome do Rosario Central, o argentino teve poucas ações com a bola e terminou os dois jogos de forma discreta. Vale destacar que o jogador retornou ao clube do coração em busca do primeiro título da Libertadores da história dos "Canallas".

Raniele foi expulso no segundo tempo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Rosario Central

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 1x0 Rosario Central

Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Breno Bidon (34'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Raniele (COR);

🟥 Cartões vermelhos: Raniele (COR);

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (VEN)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon (Tchoca) e Rodrigo Garro; Kaio César (Charles) e Pedro Raul (Memphis). (Técnico: Fernando Diniz)

ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Avila e Sández; Franco Ibarra (Julián Fernández), Navarro (Baldoni), Di María, Alan Rodríguez e Campaz (Cantizano); Enzo Copetti. (Técnico: Jorge Almirón)

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