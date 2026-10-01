Justiça suspende patrocínio da Fatal Fans com o Corinthians

A Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional do Tatuapé suspendeu o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Fatal Fans. A liminar determina que, em até 15 dias, o clube retire ou cubra a marca dos uniformes, espaços esportivos e canais digitais, além de remover links para a plataforma.

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A decisão também prevê a adoção de mecanismos para verificar a idade dos usuários e evitar que crianças e adolescentes tenham acesso aos conteúdos da plataforma. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público de São Paulo.

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Na avaliação da Justiça, a divulgação da plataforma nos canais do clube poderia alcançar o público infantojuvenil. Por isso, a decisão levou em consideração a necessidade de preservar crianças e adolescentes diante da exposição a esse tipo de conteúdo.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Corinthians anunciou acordo recentemente

O Corinthians anunciou a Fatal Fans em julho deste ano como nova patrocinadora do clube. O acordo tinha validade prevista até dezembro de 2027.

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O contrato previa o pagamento de R$ 22 milhões ao Timão durante o período de vigência e contemplava as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete, embora a exposição da marca acontecesse de forma diferente em cada modalidade.

A parceria contemplava diferentes frentes esportivas do Corinthians, com presença em propriedades comerciais do futebol masculino, futsal e basquete. No futebol feminino, segundo a empresa, o projeto seguia um modelo específico, voltado a campanhas de conscientização, valorização das mulheres e pautas de interesse social.

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Fatal Fans promete tomar medidas cabíveis

A Fatal Fans diz ter tomado conhecimento da liminar pela imprensa e já está analisando o teor do documento para tomar as medidas cabíveis. A empresa diz seguir acreditando no patrocínio esportivo e que o site tem procedimentos de segurança para crianças e adolescentes.

— Antes de qualquer relação comercial ou de patrocínio, nossa prioridade é com as pessoas. Temos profundo respeito pelas instituições, pelas famílias e, sobretudo, com a proteção integral de crianças e adolescentes. Por essa razão, operamos em total conformidade com o ECA Digital e mantemos rigorosos controles de verificação de idade em nossa plataforma, garantindo um ambiente seguro e restrito. Ainda assim, caso se identifique qualquer ponto de aprimoramento, promoverá os ajustes necessários no menor tempo possível — disse a empresa, por meio de nota oficial.

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Veja abaixo a nota completa do Tribunal de Justiça

A Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional do Tatuapé determinou a suspensão imediata dos efeitos de contrato de patrocínio entre o Sport Club Corinthians Paulista e empresas responsáveis por plataforma on-line de conteúdo adulto, no que se refere à sua exposição, divulgação ou promoção. A liminar também estabelece prazo de 15 dias para retirada ou cobertura da marca nos uniformes, espaços esportivos, canais digitais do clube e outras áreas, além da remoção de links para a plataforma disponibilizados em canais digitais do clube. A decisão determina, ainda, a adoção de mecanismos eficazes de verificação de idade para restringir o acesso de crianças e adolescentes aos conteúdos do site patrocinador, entre outras providências.

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo. A decisão da Vara da Infância e da Juventude do Tatuapé destacou que a publicidade da plataforma alcança expressivo público infantojuvenil. Como a divulgação vinha ocorrendo em diversos meios no clube, a liminar considerou presente o perigo do dano, diante do risco concreto à integridade emocional, à dignidade e ao desenvolvimento sadio de crianças e adolescentes.

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O processo tramita sob segredo de justiça.

Nota oficial da Fatal Fans

O Fatal Fans tomou conhecimento pela imprensa, na tarde desta quinta-feira (1º), da decisão liminar que determina a suspensão temporária da divulgação do patrocínio à equipe do Corinthians. Nossa equipe jurídica já está analisando o teor do documento para tomar as medidas cabíveis.

Antes de qualquer relação comercial ou de patrocínio, nossa prioridade é com as pessoas. Temos profundo respeito pelas instituições, pelas famílias e, sobretudo, com a proteção integral de crianças e adolescentes. Por essa razão, operamos em total conformidade com o ECA Digital e mantemos rigorosos controles de verificação de idade em nossa plataforma, garantindo um ambiente seguro e restrito. Ainda assim, caso se identifique qualquer ponto de aprimoramento, promoverá os ajustes necessários no menor tempo possível.

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Ao lado da Fatal Model, acumulamos cinco temporadas de apoio contínuo ao esporte brasileiro. Desde 2022, não há qualquer registro de prejuízo ou dano provocado por nossas ações publicitárias, que sempre primaram pela responsabilidade social.

Reiteramos que a presença da marca no Corinthians possui caráter estritamente institucional. Trata-se do apoio ao clube por meio da exibição do nosso logotipo nos calções e materiais - sem qualquer veiculação de imagens, links ou conteúdos inadequados para menores de idade.

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Acreditamos no diálogo e no papel transformador do esporte. Seguimos totalmente dispostos a colaborar com as autoridades e a realizar os ajustes que forem necessários para que a nossa parceria continue gerando valor ao clube e à torcida com total transparência e segurança.