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Corinthians negocia novo patrocínio após proibição das bets

Empresa, ainda mantida em sigilo, atua no segmento de educação financeira

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/10/2026 16:43
Atualizado há 0 minutos
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Rodrigo Garro em Corinthians x Fluminense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Rodrigo Garro em Corinthians x Fluminense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Corinthians negocia um acordo com um novo patrocinador. A negociação surge em meio à proibição das casas de apostas no Brasil após medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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A empresa, que ainda segue com o nome mantido em sigilo, é voltada para educação financeira. Inicialmente, a negociação é para um patrocínio pontual no máster da equipe, mas existe a possibilidade de, caso não seja concluído, ocupar um espaço em outra parte do uniforme do Corinthians.

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No momento, a negociação está na etapa de tratativas entre os departamentos de marketing e financeiro do Timão e os diretores da empresa.

O clube entende, inclusive, que existe a possibilidade de a empresa permanecer mesmo com o retorno das bets. O entendimento é que uma parceria de conscientização, educação financeira e uso das bets podem andar juntas.

Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Impacto nas contas do Corinthians 

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

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O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.

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