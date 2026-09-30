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CBF define arbitragem para clássico entre Palmeiras e Corinthians

Partida acontece no domingo (11), às 17h30, no Nu Parque

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/09/2026 13:00
Atualizado há 0 minutos
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Flaco e Carrillo durante o clássico
Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Anderson Daronco como árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians, que será disputado no domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em 2026, Daronco apitou três partidas do Corinthians. A equipe alvinegra perdeu para o Bahia por 2 a 1, venceu o São Paulo por 3 a 2 e foi derrotada pelo Coritiba por 2 a 1.

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O árbitro também trabalhou em três jogos do Palmeiras na temporada. O time venceu São Paulo e Coritiba, por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente, e perdeu para o Fluminense por 3 a 2.

Anderson Daronco duante partida
Anderson Daronco será o árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Ingressos para Palmeiras x Corinthians

Os ingressos para o clássico entre Palmeiras e Corinthians estarão à venda exclusivamente para sócios-torcedores Avanti a partir de quinta-feira (1º), às 12h, pelo site oficial de ingressos do clube. A comercialização para o público geral terá início no sábado (3), às 10h. A venda para os associados será organizada conforme a pontuação do rating, de zero a cinco estrelas, com os descontos previstos em cada plano.

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O Gol Norte terá restrições de público devido à instalação de um palco em frente ao setor para um show previamente agendado. Com isso, a capacidade do estádio será reduzida entre 25% e 30%. Para manter os benefícios do Avanti, parte da Central Leste será incorporada ao Gol Norte.

Os setores Geral Norte e Superior Norte não funcionarão na partida. O torcedor também não poderá ter mais de um ingresso atribuído ao seu nome para o mesmo jogo, inclusive em setores Premium.

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A venda para associados do clube e proprietários de cadeiras cativas ocorrerá de quinta-feira (1º), às 12h, até sábado (10), às 18h, exclusivamente pela internet. A comprovação do direito à meia-entrada será feita de forma virtual antes da compra. Crianças de colo de até 2 anos incompletos terão acesso gratuito, mediante apresentação dos documentos da criança e do responsável na catraca, e deverão permanecer no colo do adulto durante a partida.

Preços dos ingressos

  1. Gol Norte: R$190,00 [inteira] e R$95,00 [meia-entrada]
  2. Gol Sul: R$225,00 [inteira] e R$112,50 [meia-entrada]
  3. Central Leste: R$250,00 [inteira] e R$125,00 [meia-entrada]
  4. Central Oeste: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]
  5. Superior Sul: R$190,00 [inteira] e R$95,00 [meia-entrada]
  6. Superior Leste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
  7. Superior Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
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