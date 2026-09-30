A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Anderson Daronco como árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians, que será disputado no domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em 2026, Daronco apitou três partidas do Corinthians. A equipe alvinegra perdeu para o Bahia por 2 a 1, venceu o São Paulo por 3 a 2 e foi derrotada pelo Coritiba por 2 a 1.

continua após a publicidade

O árbitro também trabalhou em três jogos do Palmeiras na temporada. O time venceu São Paulo e Coritiba, por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente, e perdeu para o Fluminense por 3 a 2.

Anderson Daronco será o árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Ingressos para Palmeiras x Corinthians

Os ingressos para o clássico entre Palmeiras e Corinthians estarão à venda exclusivamente para sócios-torcedores Avanti a partir de quinta-feira (1º), às 12h, pelo site oficial de ingressos do clube. A comercialização para o público geral terá início no sábado (3), às 10h. A venda para os associados será organizada conforme a pontuação do rating, de zero a cinco estrelas, com os descontos previstos em cada plano.

continua após a publicidade

O Gol Norte terá restrições de público devido à instalação de um palco em frente ao setor para um show previamente agendado. Com isso, a capacidade do estádio será reduzida entre 25% e 30%. Para manter os benefícios do Avanti, parte da Central Leste será incorporada ao Gol Norte.

Os setores Geral Norte e Superior Norte não funcionarão na partida. O torcedor também não poderá ter mais de um ingresso atribuído ao seu nome para o mesmo jogo, inclusive em setores Premium.

continua após a publicidade

A venda para associados do clube e proprietários de cadeiras cativas ocorrerá de quinta-feira (1º), às 12h, até sábado (10), às 18h, exclusivamente pela internet. A comprovação do direito à meia-entrada será feita de forma virtual antes da compra. Crianças de colo de até 2 anos incompletos terão acesso gratuito, mediante apresentação dos documentos da criança e do responsável na catraca, e deverão permanecer no colo do adulto durante a partida.

Preços dos ingressos