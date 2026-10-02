Goleiro do Cruzeiro, Cássio revelou que teve depressão na reta final de sua passagem pelo Corinthians. O arqueiro relatou que, quando se tornou reserva e decidiu deixar o clube, o motivo não foi a perda da titularidade, mas a doença.

– As pessoas falavam que eu saí pela porta dos fundos. Eu estava em depressão quando saí do Corinthians. Tive que buscar ajuda, ir ao psiquiatra, tomar remédios. As pessoas não entendem, falam de salário. Eu pensava, conversava com minha esposa, não estava conseguindo jogar no Corinthians, sempre sonhei. Não é que você não queira, você não tem forças. Tive que fazer terapia, ir ao psiquiatra. Dinheiro é importante, claro, mas há situações na vida em que o dinheiro não é relevante – relatou o goleiro ao Charla Podcast.

continua após a publicidade

– Quando ia à igreja em Alphaville, o maior problema que tinham era suicídio, em uma das áreas mais nobres de São Paulo. Falavam que eu não aceitei ficar no banco. Agora estou no banco para o Otávio, que é um garoto superpromissor, estou tranquilo. Não sou vaidoso. Não queria dar entrevistas antes porque é o momento do Otávio. Ele é bacana, super do bem. É o momento que vou ter. Não há vaidade nisso. Às vezes as pessoas não têm empatia – complementou Cássio.

Cássio em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Corinthians ofereceu mais dois anos de contrato para Cássio

O arqueiro ainda relatou que o presidente na época, Augusto Melo, chegou a oferecer contrato por dois anos, mas Cássio entendia que era o momento de deixar o Corinthians.

continua após a publicidade

– Antes de sair do Corinthians tive um baque. Não consegui administrar, o time não estava bem. Meu caso é diferente, estava há 12 anos no clube, diferente de atuar em vários clubes. Pesou um pouco. Eu me cobrava muito. Você entra nessa ideia depressiva, cobrança, o Corinthians me proporcionou muitas coisas. Até hoje penso em algumas coisas. Eu não estaria agregando. Me sentia mal, me pagavam em dia, e eu não conseguia colaborar. Quando chegou a proposta do Cruzeiro, me ofereceram contrato por dois anos. Augusto Melo era o presidente e deixava claro que queria eu lá. Conversamos muito, mas eu não conseguia. O Corinthians foi muito honesto, falei que não estava conseguindo ajudar. Eu precisava sair – relembrou.