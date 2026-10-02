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Yuri Alberto conclui transição e se aproxima de retorno

Atacante participou normalmente das atividades desta sexta-feira (2)

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/10/2026 17:02
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Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Yuri Alberto encerrou o período de transição física e voltou a treinar integralmente com o elenco do Corinthians nesta sexta-feira (2), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador participou normalmente das atividades comandadas pela comissão técnica de Fernando Diniz na preparação para o duelo contra o Internacional.

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A manhã começou com uma ativação na academia. Depois do aquecimento no gramado, os jogadores realizaram uma atividade de ataque contra defesa, com superioridade numérica para o setor ofensivo. Na sequência, Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, trabalhando diferentes situações de jogo.

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Com a conclusão da transição, Yuri Alberto passa a integrar normalmente a preparação do Corinthians para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O jogador não entra em campo desde o dia 30 de julho, quando se machucou durante a partida contra o Athletico-PR.

A equipe volta a treinar na manhã deste sábado (3), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Fernando Diniz durante trabalho no Corinthians
Fernando Diniz durante treinamento no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians vê rendimento com Yuri Alberto crescer

Com Yuri Alberto em campo, o Corinthians disputou 32 jogos em 2026 e teve 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, alcançando 54% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 35 gols, média de 1,1 por partida, e o atacante foi responsável por oito deles, o equivalente a 23% dos gols alvinegros.

Sem Yuri Alberto, o Corinthians entrou em campo 21 vezes na temporada, com seis vitórias, cinco empates e dez derrotas. O aproveitamento caiu para 37%, enquanto o time marcou 21 gols, média de 1,0 por jogo. A equipe também registrou 12,3 finalizações por partida, contra 13,1 nos jogos com o atacante.

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A diferença mais significativa aparece no desempenho em campo. Com Yuri Alberto, o Corinthians teve 17 pontos percentuais a mais de aproveitamento e também apresentou médias ligeiramente superiores de gols e finalizações. O centroavante ainda participou diretamente de quase um quarto dos gols marcados pela equipe nos 32 jogos em que esteve à disposição.

Yuri Alberto em 2026

  1. 32 jogos (26 titular)
  2. 8 gols
  3. 4 assistências
  4. 200 minutos para participar de gol
  5. 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol)
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 26% de conversão em grandes chances
  8. 5 grandes chances criadas
  9. 8.4 finalizações para marcar
  10. 39% de eficiência nos duelos
  11. 0.8 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.69

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Yuri Alberto pelo Corinthians

  1. 238 jogos (203 titular)
  2. 84 gols
  3. 24 assistências
  4. 168 minutos para participar de gol
  5. 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 44% de conversão em grandes chances
  8. 31 grandes chances criadas
  9. 7.0 finalizações para marcar
  10. 41% de eficiência nos duelos
  11. 1.3 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.96
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