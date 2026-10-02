Yuri Alberto conclui transição e se aproxima de retorno
Atacante participou normalmente das atividades desta sexta-feira (2)
O atacante Yuri Alberto encerrou o período de transição física e voltou a treinar integralmente com o elenco do Corinthians nesta sexta-feira (2), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador participou normalmente das atividades comandadas pela comissão técnica de Fernando Diniz na preparação para o duelo contra o Internacional.
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A manhã começou com uma ativação na academia. Depois do aquecimento no gramado, os jogadores realizaram uma atividade de ataque contra defesa, com superioridade numérica para o setor ofensivo. Na sequência, Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, trabalhando diferentes situações de jogo.
Com a conclusão da transição, Yuri Alberto passa a integrar normalmente a preparação do Corinthians para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O jogador não entra em campo desde o dia 30 de julho, quando se machucou durante a partida contra o Athletico-PR.
A equipe volta a treinar na manhã deste sábado (3), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Corinthians vê rendimento com Yuri Alberto crescer
Com Yuri Alberto em campo, o Corinthians disputou 32 jogos em 2026 e teve 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, alcançando 54% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 35 gols, média de 1,1 por partida, e o atacante foi responsável por oito deles, o equivalente a 23% dos gols alvinegros.
Sem Yuri Alberto, o Corinthians entrou em campo 21 vezes na temporada, com seis vitórias, cinco empates e dez derrotas. O aproveitamento caiu para 37%, enquanto o time marcou 21 gols, média de 1,0 por jogo. A equipe também registrou 12,3 finalizações por partida, contra 13,1 nos jogos com o atacante.
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A diferença mais significativa aparece no desempenho em campo. Com Yuri Alberto, o Corinthians teve 17 pontos percentuais a mais de aproveitamento e também apresentou médias ligeiramente superiores de gols e finalizações. O centroavante ainda participou diretamente de quase um quarto dos gols marcados pela equipe nos 32 jogos em que esteve à disposição.
Yuri Alberto em 2026
- 32 jogos (26 titular)
- 8 gols
- 4 assistências
- 200 minutos para participar de gol
- 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol)
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 26% de conversão em grandes chances
- 5 grandes chances criadas
- 8.4 finalizações para marcar
- 39% de eficiência nos duelos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.69
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Yuri Alberto pelo Corinthians
- 238 jogos (203 titular)
- 84 gols
- 24 assistências
- 168 minutos para participar de gol
- 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 44% de conversão em grandes chances
- 31 grandes chances criadas
- 7.0 finalizações para marcar
- 41% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.96
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