Yuri Alberto conclui transição e se aproxima de retorno

O atacante Yuri Alberto encerrou o período de transição física e voltou a treinar integralmente com o elenco do Corinthians nesta sexta-feira (2), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador participou normalmente das atividades comandadas pela comissão técnica de Fernando Diniz na preparação para o duelo contra o Internacional.

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A manhã começou com uma ativação na academia. Depois do aquecimento no gramado, os jogadores realizaram uma atividade de ataque contra defesa, com superioridade numérica para o setor ofensivo. Na sequência, Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, trabalhando diferentes situações de jogo.

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Com a conclusão da transição, Yuri Alberto passa a integrar normalmente a preparação do Corinthians para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O jogador não entra em campo desde o dia 30 de julho, quando se machucou durante a partida contra o Athletico-PR.

A equipe volta a treinar na manhã deste sábado (3), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Fernando Diniz durante treinamento no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians vê rendimento com Yuri Alberto crescer

Com Yuri Alberto em campo, o Corinthians disputou 32 jogos em 2026 e teve 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, alcançando 54% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 35 gols, média de 1,1 por partida, e o atacante foi responsável por oito deles, o equivalente a 23% dos gols alvinegros.

Sem Yuri Alberto, o Corinthians entrou em campo 21 vezes na temporada, com seis vitórias, cinco empates e dez derrotas. O aproveitamento caiu para 37%, enquanto o time marcou 21 gols, média de 1,0 por jogo. A equipe também registrou 12,3 finalizações por partida, contra 13,1 nos jogos com o atacante.

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A diferença mais significativa aparece no desempenho em campo. Com Yuri Alberto, o Corinthians teve 17 pontos percentuais a mais de aproveitamento e também apresentou médias ligeiramente superiores de gols e finalizações. O centroavante ainda participou diretamente de quase um quarto dos gols marcados pela equipe nos 32 jogos em que esteve à disposição.

Yuri Alberto em 2026

32 jogos (26 titular) 8 gols 4 assistências 200 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 26% de conversão em grandes chances 5 grandes chances criadas 8.4 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.69

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Yuri Alberto pelo Corinthians