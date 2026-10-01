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Em renegociação, Corinthians suspende pagamento à Caixa pela Neo Química Arena

Clube busca novas condições para quitar débito

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
01/10/2026 17:15
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Camisa do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians, é alvo de renegociação da dívida com a Caixa (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians conseguiu suspender temporariamente o pagamento da terceira parcela de 2026 do refinanciamento da Neo Química Arena. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo Lance!.

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A decisão foi tomada após o clube e a Caixa iniciarem uma renegociação para definir as condições de pagamento da dívida do estádio. A diretoria corintiana busca alternativas para viabilizar o acordo e reduzir o impacto do débito nas finanças do clube.

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Entre as propostas apresentadas pelo Corinthians está a possibilidade de a Caixa assumir os naming rights da Neo Química Arena. O clube também sugeriu a criação de títulos de capitalização e de ações vinculadas ao Fiel Torcedor, programa de sócios do Timão.

A negociação contou com a participação de Osmar Stabile, presidente do clube, Pedro Soares, diretor jurídico, e Rafael Castilho, diretor cultural. O objetivo da diretoria é encerrar a dívida referente ao estádio, que atualmente representa mais de 20% do débito total do Corinthians e está na casa dos R$ 630 milhões.

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Atualmente, os naming rights da Neo Química Arena pertencem à Hypera Pharma, que mantém contrato com o Corinthians para exploração do nome do estádio por 20 anos.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Histórico da dívida do Corinthians

O financiamento da Neo Química Arena começou em 2013. Na época, o Corinthians obteve crédito de até R$ 400 milhões para a construção do estádio. Desde então, a dívida passou por diferentes negociações e alterações nas condições de pagamento.

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Com o intuito de ajudar o clube a quitar a dívida do estádio, a Gaviões da Fiel, maior organizada do clube, criou a campanha "Doe Arena". A iniciativa foi encerrada em novembro de 2025.

A vaquinha arrecadou R$ 41.420.844,19, valor que corresponde a 5,92% da meta estabelecida. A ação tinha previsão de término em maio de 2025, mas a organização conseguiu prolongar o período de arrecadação até 31 de dezembro de 2025.

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Lançada em novembro de 2024, a iniciativa de financiamento coletivo reuniu corintianos de todo o país em uma das maiores campanhas de arrecadação já promovidas por torcedores no futebol brasileiro.

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