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Trio campeão pelo Corinthians treina separado e vive indefinição

Jogadores não fazem parte dos planos do técnico Fernando Diniz

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/09/2026 07:00
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Leo Mana foi campeão da Copinha Corinthians (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)
Leo Mana foi campeão da Copinha Corinthians (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

O Corinthians conta com três nomes trabalhando em separado do elenco principal. Léo Mana, Gabriel Caipira e Renato retornaram ao clube após períodos de empréstimo, mas não estão nos planos do técnico Fernando Diniz. Campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Timão, os jogadores tiveram dificuldades para conquistar espaço entre os profissionais e foram cedidos a outras equipes.

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Enquanto aguardam novas oportunidades no mercado, o trio segue treinando separadamente. Léo Mana é quem possui o vínculo mais longo com o Corinthians, válido até o fim de 2029. Gabriel Caipira e Renato têm contratos mais curtos e podem deixar o clube em breve.

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Léo Mana - Lateral

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

Léo Mana disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

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Recentemente, esteve emprestado ao Criciúma, onde disputou oito partidas, sendo titular em apenas uma delas. O lateral teve média de 27 minutos em campo por jogo e acumulou 11 bolas recuperadas, com média de 1,4 por partida. Nos duelos, registrou aproveitamento de 36%, além de 77% de acerto nos passes.

O desempenho do jogador resulta em nota média de 6,64 no Sofascore. Léo Mana foi campeão da Taça Acesc 70 anos pelo Criciúma.

O vínculo do jogador com o clube vai até o final de 2029.

Números de Léo Mana pelo Corinthians

  1. 30 jogos
  2. 18 titular
  3. 52 minutos jogados por jogo
  4. 57 bolas recuperadas (1.9 p/j.)
  5. 34 desarmes (1.1 p/j.)
  6. 54% duelos ganhos
  7. 82% acerto no passe
  8. 6.71 Nota Sofascore
Gabriel Caipira comemora gol pelo Corinthians na base
Gabriel Caipira ainda não atuou pelo profissional do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Gabriel Caipira - Lateral

Gabriel Caipira encerrou no ano passado sua passagem pelas categorias de base do Corinthians ao completar 21 anos. O lateral era capitão da equipe e, ao todo, disputou 87 partidas pelo Sub-20, com três gols marcados, além de ter atuado pelas equipes Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-16 e Sub-17.

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Sem idade para seguir nas categorias de base, Gabriel Caipira não seria aproveitado no elenco profissional. Recentemente, o jogador atuou por empréstimo pelo Betim, de Minas Gerais.

O vínculo do jogador com o clube vai até o final de 2026.

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Pelo Corinthians no sub-20:

  1. 87 jogos (52 titular)
  2. 4 gols
Renato durante treino pelo Corinthians
Renato durante treino pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Renato - zagueiro

Com mais de 100 jogos pelas categorias de base do Timão, o zagueiro não teve oportunidades entre os profissionais e não está nos planos de Fernando Diniz. Em 2025, foi emprestado ao Atlético-GO, onde também não chegou a entrar em campo.

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O zagueiro Renato, que está emprestado ao Atlético-GO, também não entrou em campo pela equipe. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, o defensor acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-15.

O vínculo do jogador com o clube vai até julho de 2026.

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