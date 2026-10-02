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Sylvinho expõe desgaste e avalia trabalho no Corinthians

Treinador recordou período, destacou campanha de 2021 e citou dificuldades

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/10/2026 17:54
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Sylvinho durante treinamento
Sylvinho relembra passagem pelo Corinthians e campanha no Brasileirão de 2021 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O técnico Sylvinho relembrou sua passagem pelo Corinthians, onde comandou a equipe entre maio de 2021 e fevereiro de 2022. Em cerca de oito meses à frente do Timão, o treinador dirigiu o clube em 43 partidas, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, alcançando 48% de aproveitamento.

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Em entrevista ao programa Fala a Fonte, da ESPN, Sylvinho destacou o desafio de assumir o Corinthians após sua experiência no Lyon. O treinador também relembrou a campanha no Campeonato Brasileiro de 2021, quando a equipe terminou na quinta colocação e garantiu vaga direta na Libertadores.

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— Foi o meu segundo trabalho como treinador, logo após o Lyon, e foi um desafio muito difícil. Eu aguardei um bom tempo por aquele momento e, quando surgiu a oportunidade e fui o escolhido, foram dez meses de um trabalho muito intenso. Terminamos o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, a primeira vez desde o título de 2017 em que o Corinthians conseguiu vaga direta na Libertadores. Não era fácil; nos anos anteriores o clube tinha até flertado com o rebaixamento — disse o treinador.

O técnico também ressaltou o desgaste enfrentado durante o período no clube e citou as diferenças entre o primeiro e o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

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— Foi muito desgastante para mim e para toda a comissão técnica, mas trabalhamos demais, e a diretoria também nos deu suporte. O primeiro turno teve uma realidade, o segundo já foi completamente diferente. E não podemos esquecer que estávamos na pandemia, jogando sem o nosso torcedor, que é uma força gigantesca para o Corinthians. É preciso contextualizar algumas coisas, mas fico feliz pelo trabalho e pela bagagem que adquiri — comenta.

Por fim, Sylvinho avaliou que não guarda ressalvas sobre o período no Corinthians e considerou que a quinta colocação no Brasileirão representou o melhor resultado possível diante daquele cenário. O treinador também recordou uma conversa com Doriva sobre a campanha realizada pela equipe.

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— Não há ressalva alguma. Foram dez meses de um trabalho exigente, com o calendário sufocante do futebol brasileiro: você sai de uma partida às três da manhã analisando o adversário do sábado. É uma loucura, mas valeu muito a pena. O resultado final esteve lá. O tempo nos dá essa perspectiva: a conquista da quinta colocação foi marcante. Lembro do Doriva me dizendo: 'Sylvinho, entregar uma vaga direta na Libertadores e terminar o campeonato inteiro no cargo é para poucos'. O Doriva rodou muito mais o mercado brasileiro do que eu e conhece essa realidade. A frase dele gravou em mim, e o tempo provou que entregamos o melhor resultado possível para aquele momento —aponta.

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