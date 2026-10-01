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Conmebol multa Corinthians por incidentes na Libertadores

Clube foi punido por quatro infrações no jogo contra o Estudiantes, pela volta das quartas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 22:00
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Memphis Depay, do Corinthians, durante partida contra o Estudiantes pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Memphis Depay, do Corinthians, durante partida contra o Estudiantes pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O Corinthians foi multado pela Conmebol em 23 mil dólares (cerca de R$ 120 mil) por quatro infrações cometidas no jogo contra o Estudiantes, em 16 de setembro, pela volta das quartas de final da Libertadores. A partida terminou com vitória do time argentino por 1 a 0 na Neo Química Arena, resultado que eliminou a equipe paulista da competição.

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As punições foram aplicadas com base em diferentes artigos do regulamento do torneio. Entre as ocorrências, estão problemas relacionados às entrevistas pós-jogo, à passagem dos atletas pela zona mista, ao comportamento de torcedores e à entrada de uma bandeira acima do tamanho permitido.

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Corinthians é punido por quatro infrações

A maior das multas, de 8 mil dólares, foi aplicada pela violação da regra que disciplina a participação dos jogadores nas entrevistas após a partida. O clube também recebeu duas punições de 5 mil dólares e outra no mesmo valor.

Uma das infrações ocorreu porque atletas inscritos na lista oficial da equipe não passaram pela zona mista. Na ocasião, Gustavo Henrique e Memphis Depay deixaram o estádio sem conceder entrevistas no local destinado aos jornalistas.

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O Corinthians ainda foi responsabilizado por comportamento inadequado de torcedores que teria perturbado o bem-estar, a tranquilidade ou a segurança da delegação do Estudiantes em hotel ou durante o deslocamento.

A quarta punição ocorreu pela entrada de uma bandeira de porte manual acima do tamanho máximo permitido pelo regulamento da Conmebol.

Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes
Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Valor será descontado de receitas do clube

De acordo com a decisão, os 23 mil dólares serão descontados automaticamente de valores que o Corinthians tenha a receber da Conmebol referentes a direitos de televisão ou patrocínio.

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A entidade também determinou que não há possibilidade de recurso contra a decisão.

Corinthians já havia recebido outra multa

Esta não é a primeira punição financeira aplicada ao Corinthians na Libertadores de 2026. Em setembro, o clube já havia recebido uma multa de 56 mil dólares (cerca de R$ 286 mil) por uma série de infrações ao regulamento da competição.

Com a nova decisão, o Corinthians acumula 79 mil dólares em multas aplicadas pela Conmebol ao longo desta edição da Libertadores.

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