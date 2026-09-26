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Corinthians aguarda aporte de R$ 10 milhões em meio à crise financeira

Valor é esperado pelo clube para reforçar o caixa e buscar maior equilíbrio

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/09/2026 07:00
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Osmar Stabile durante partida do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O Corinthians vive a expectativa de receber R$ 10 milhões em outubro, valor que pode ajudar a amenizar a crise financeira enfrentada pelo clube. A quantia será repassada aos integrantes da Futebol Forte União (FFU) como adiantamento de pagamentos relacionados a direitos vinculados a metas de audiência.

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Além do Corinthians, Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco também terão direito ao adiantamento de R$ 10 milhões.

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O dinheiro, inclusive, chegaria em um momento importante para o Timão. O clube foi notificado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pelo não pagamento de três parcelas de um acordo firmado em fevereiro deste ano para quitar uma dívida bilionária acumulada ao longo de 20 anos.

O Corinthians cumpriu, inicialmente, com as quatro primeiras prestações, referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio. As parcelas de junho, julho e agosto, porém, não foram pagas dentro do prazo previsto no acordo. A inadimplência soma R$ 20,494 milhões.

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O débito faz parte da negociação firmada pelo Corinthians com a Fazenda Nacional para regularizar as pendências acumuladas ao longo das últimas duas décadas.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Corinthians afirmou que o clube já mantém contato com a Fazenda Nacional para tratar da situação. Segundo o posicionamento, as conversas estão em andamento e a diretoria trabalha para solucionar a pendência o quanto antes.

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O acordo firmado em fevereiro reúne pendências de diferentes categorias, sendo aproximadamente R$ 1 bilhão em tributos não previdenciários, cerca de R$ 200 milhões em débitos relacionados à Previdência Social e outros R$ 15 milhões vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A proposta foi apresentada em 2024 e, após um período de negociações, as partes chegaram a um entendimento que engloba todo o passivo do clube com a União.

Pelo acordo, o Corinthians desembolsará R$ 679 milhões em recursos próprios após obter redução de 46,6% sobre encargos, multas e juros, percentual inferior ao limite máximo previsto na legislação. 

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Parque São Jorge, sede do Corinthians
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
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