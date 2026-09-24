O Corinthians deve ter dois atletas como titulares na partida da Seleção Brasileira diante da Austrália, que acontece nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank, em Townsville.

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A confirmação partiu do próprio técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (24).

— Amanhã vão jogar: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinicius Júnior — disse Carlo Ancelotti.

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Além da dupla, o Corinthians ainda conta com o meia Breno Bidon na equipe de Carlo Ancelotti, mas deve começar no banco de reservas.

Matheuzinho será titular da Seleção Brasileira contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Matheuzinho fala sobre estreia

Matheuzinho afirmou que chega à Seleção Brasileira com o objetivo de contribuir e mostrar seu futebol. O lateral-direito do Corinthians também destacou a gratidão pela oportunidade e projetou construir uma trajetória positiva com a camisa da equipe nacional.

— Venho para somar e mostrar o meu futebol. Espero que eu consiga demonstrar que sou merecedor de estar aqui. Estou muito grato por essa oportunidade e sei que a Seleção tem jogadores excepcionais, que mostram, cada um no seu clube, por que estão aqui. Espero que eu tenha uma história bonita aqui na Seleção — disse o lateral.

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O jogador também relatou a emoção ao receber a convocação e viver os primeiros momentos com a Seleção.

— É uma loucura. Quando você fica sabendo que está na pré-lista, já bate um nervosismo e você fica com uma ansiedade. Logo após escutar seu nome na convocação, é algo que demora um pouco para cair a ficha. Na real, ainda está caindo a ficha que estou aqui, vestindo o uniforme da Seleção e convivendo com os jogadores e a comissão — completou.

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