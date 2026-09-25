O lateral-direito Matheuzinho, do Corinthians e da Seleção Brasileira, avaliou o empate por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (AUS), pelo primeiro jogo do novo ciclo de Copa do Mundo.

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Matheuzinho avaliou a primeira partida contra a Austrália e destacou a importância de conhecer melhor o adversário após o confronto inicial. O lateral também citou as condições do gramado e projetou uma evolução no segundo jogo.

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— Com certeza, a partir do momento em que você tem uma ideia só com vídeo de como é a equipe deles joga e depois você tem a ideia real do que você já enfrentou, o trabalho fica muito mais complexo e a gente consegue ter um trabalho melhor. Então foi uma primeira partida em que a gente sabia que seria muito difícil, ainda mais em uma situação que o gramado não ajudou, então acho que foi uma partida mais física. Tenho certeza que agora, nesse segundo jogo, a gente vai conseguir estudar melhor a equipe adversária para poder sair com o resultado — disse Matheuzinho.

O lateral-direito também falou sobre seu estilo de jogo e afirmou que mantém na Seleção a mesma postura que apresenta no futebol brasileiro. Matheuzinho destacou a entrega e a disposição para contribuir ofensivamente.

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— Acho que no futebol brasileiro, muitos que me conhecem sabem qual é a minha forma de jogar e na seleção não seria diferente. Na questão da minha parte individual, é muita entrega, não deixo de lutar por nenhuma bola e tento ajudar o máximo possível ali no ataque — comentou.

Por fim, Matheuzinho celebrou a realização do sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O jogador ressaltou a responsabilidade de representar o país e avaliou o duelo físico que teve na partida.

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— Realização de um sonho, onde que sempre quis estar vestindo essa camisa e hoje tenho um prazer, a oportunidade. Estou muito feliz, mas a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande quando você está vestindo a camisa da Seleção, porque tem que entregar. Era um jogo muito difícil, onde um duelo que eu tive ali no jogo todo, um duelo muito físico, e acho que acabei sobressaindo em algumas oportunidades. Trabalhar, trabalhar, porque é o primeiro amistoso, e a gente tem mais dois aí pela frente, e tenho certeza de que a gente vai conseguir fazer melhor — concluiu.

Seleção empatou com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O que vem pela frente?

Na próxima terça-feira (29), o Brasil volta a campo para enfrentar a mesma Austrália. Desta vez, a partida será em Brisbane. A Seleção Brasileira vai encerrar a Data Fifa enfrentando a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

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