Ex-atacante do Corinthians, Arthur Sousa chega à reta decisiva da MLS NEXT Pro em alta pelo Houston Dynamo II. Emprestado pelo Red Bull Bragantino, o brasileiro disputou 26 partidas na temporada e soma seis gols e cinco assistências, totalizando 11 participações diretas em gols.

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A temporada marca a primeira experiência de Arthur no futebol dos Estados Unidos. O atacante ganhou espaço ao longo da competição e agora terá pela frente os playoffs, fase em que o Houston Dynamo II busca avançar na disputa.

— Vem sendo uma temporada muito importante para mim. Cheguei a um futebol diferente, precisei passar por um período de adaptação e consegui construir e ajudar diretamente minha equipe. Fico feliz pelos gols e assistências, mas principalmente pelo que estamos construindo coletivamente. Quero continuar evoluindo e aproveitando cada oportunidade que aparecer — afirmou Arthur.

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Com a classificação para a fase eliminatória, o brasileiro projeta uma disputa diferente da encontrada durante a temporada regular. Para Arthur, a atenção aos detalhes será determinante nos confrontos decisivos.

— Os playoffs são um momento diferente da temporada, porque cada partida se torna decisiva. Estamos muito focados e sabemos que os detalhes fazem a diferença. Quero chegar bem preparado, manter essa confiança e ajudar com gols, assistências e tudo o que for necessário para a equipe avançar o máximo possível — projetou.

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O vínculo de Arthur Sousa com o Houston Dynamo é válido até o fim de 2026. O acordo com o Bragantino também prevê uma opção de compra ao fim do empréstimo. O atacante tem contrato com o clube paulista até 2028.

Carreira de Arthur Sousa

Revelado nas categorias de base do Corinthians e com passagem pela Seleção Brasileira de base, Arthur Sousa iniciou a trajetória profissional no clube paulista antes de seguir para o Red Bull Bragantino, que atualmente detém seus direitos econômicos. Em 2025, o atacante também defendeu Sport e América-MG, acumulando experiências em diferentes equipes do futebol brasileiro. A transferência por empréstimo para o Houston Dynamo marcou a primeira oportunidade de Arthur fora do país.

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Arthur Sousa em ação pelo Houston Dynamo II (Foto: Divulgação)

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