Corinthians anuncia renovação com patrocinador e amplia acordo
Empresa seguirá ligada ao clube na temporada 2026/2027
O Corinthians renovou o contrato com a "Oh a Água", que seguirá como patrocinadora do clube na temporada 2026/2027. O acordo marca a quarta temporada consecutiva da parceria entre as instituições.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Os produtos da empresa passaram a ser utilizados por atletas, comissões técnicas e profissionais do Corinthians ao longo da parceria. O serviço atende às categorias do futebol e dos esportes olímpicos do clube.
Com a renovação, a marca terá sua exposição ampliada. A "Oh a Água" estará no centro do peito das camisas de treino da equipe feminina, além das camisas de jogo do Sub-20 e do Futsal profissional.
Parceria soma 12 títulos e mais de 30 ações sociais
Segundo a empresa, a tecnologia desenvolvida no Brasil e protegida por patente também é utilizada por outras instituições esportivas, clínicas e atletas de alto rendimento.
Durante os quatro anos de parceria, Corinthians e "Oh a Água" contabilizaram 12 títulos, entre eles dois Campeonatos Estaduais e uma Copa do Brasil. As instituições também realizaram mais de 30 ações sociais voltadas a temas como saúde, hidratação e sustentabilidade.
— Renovar esta parceria representa muito mais do que permanecer ao lado de uma das maiores instituições esportivas do mundo. Significa ter o privilégio de conviver diariamente com profissionais de excelência e submeter nossa tecnologia patenteada aos mais elevados padrões internacionais de avaliação. A confiança do Corinthians fortalece nossa missão de desenvolver soluções que unem ciência, saúde, performance e sustentabilidade — afirma Marcio Gonzalez, CEO da "Oh a Água".
— Pelo quarto ano consecutivo, o Sport Club Corinthians Paulista manterá a "Oh a Água" como sua patrocinadora e hidratação oficial, assegurando elevados padrões de hidratação, saúde, performance e sustentabilidade para atletas de todas as categorias do futebol e dos outros esportes olímpicos — diz Sandor Romanelli, superintendente Comercial do Corinthians.
Como parte da renovação, a torcida do Corinthians terá acesso ao cupom FIEL10 para a compra de produtos da Oh a Água pelo site da empresa.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Flamengo
Em fala sobre bets, Lula faz alerta a Flamengo e Corinthians: 'Vão ter que arranjar outra forma'Há 46 minutos
Seleção Brasileira
Atuação de Hugo Souza faz goleiro perder pontos com Ancelotti?Há 1 hora
Corinthians
Lula critica salário e 'regalias' de Memphis no CorinthiansHá 2 horas
Futebol Internacional
Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileirosHá 4 horas
Corinthians
Análise: Hugo Souza e Matheuzinho têm atuações distintas pelo BrasilHá 4 horas
Corinthians
Corinthians perde recurso e terá de pagar pensão vitalícia a ex-jogadorHá 5 horas
Mais LANCE!