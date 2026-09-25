O Corinthians renovou o contrato com a "Oh a Água", que seguirá como patrocinadora do clube na temporada 2026/2027. O acordo marca a quarta temporada consecutiva da parceria entre as instituições.

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Os produtos da empresa passaram a ser utilizados por atletas, comissões técnicas e profissionais do Corinthians ao longo da parceria. O serviço atende às categorias do futebol e dos esportes olímpicos do clube.

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Com a renovação, a marca terá sua exposição ampliada. A "Oh a Água" estará no centro do peito das camisas de treino da equipe feminina, além das camisas de jogo do Sub-20 e do Futsal profissional.

Empresa estará estampada nos uniformes de treino do futebol feminino do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Parceria soma 12 títulos e mais de 30 ações sociais

Segundo a empresa, a tecnologia desenvolvida no Brasil e protegida por patente também é utilizada por outras instituições esportivas, clínicas e atletas de alto rendimento.

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Durante os quatro anos de parceria, Corinthians e "Oh a Água" contabilizaram 12 títulos, entre eles dois Campeonatos Estaduais e uma Copa do Brasil. As instituições também realizaram mais de 30 ações sociais voltadas a temas como saúde, hidratação e sustentabilidade.

— Renovar esta parceria representa muito mais do que permanecer ao lado de uma das maiores instituições esportivas do mundo. Significa ter o privilégio de conviver diariamente com profissionais de excelência e submeter nossa tecnologia patenteada aos mais elevados padrões internacionais de avaliação. A confiança do Corinthians fortalece nossa missão de desenvolver soluções que unem ciência, saúde, performance e sustentabilidade — afirma Marcio Gonzalez, CEO da "Oh a Água".

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— Pelo quarto ano consecutivo, o Sport Club Corinthians Paulista manterá a "Oh a Água" como sua patrocinadora e hidratação oficial, assegurando elevados padrões de hidratação, saúde, performance e sustentabilidade para atletas de todas as categorias do futebol e dos outros esportes olímpicos — diz Sandor Romanelli, superintendente Comercial do Corinthians.

Como parte da renovação, a torcida do Corinthians terá acesso ao cupom FIEL10 para a compra de produtos da Oh a Água pelo site da empresa.

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