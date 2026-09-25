O lateral-direito Matheuzinho e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians e da Seleção Brasileira, foram titulares no empate por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, pelo primeiro compromisso do Brasil no novo ciclo de preparação para a Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em uma partida marcada por poucas oportunidades claras, os dois tiveram atuações distintas: enquanto Matheuzinho apresentou números mais consistentes na construção e nos duelos defensivos, Hugo Souza teve pouco trabalho ao longo dos 90 minutos, mas ficou com uma parcela de responsabilidade no lance do gol australiano.

continua após a publicidade

Hugo Souza tem pouco trabalho, mas falha no gol

Hugo Souza praticamente não foi exigido pela Austrália durante a partida. O goleiro realizou apenas uma defesa e não precisou trabalhar em finalizações dentro da área. Por outro lado, teve uma saída pelo alto correta, além de duas bolas aéreas afastadas, mostrando segurança nas situações em que precisou participar diretamente da defesa.

Hugo Souza em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com a Austrália encontrando poucos espaços para finalizar, Hugo teve participação mais concentrada na saída de bola. O goleiro acertou 15 dos 22 passes que tentou, com aproveitamento de 68%. No próprio campo, foram 14 acertos em 18 tentativas (78%), mas a precisão caiu consideravelmente quando buscou avançar a equipe: apenas um dos quatro passes no campo adversário foi concluído, além de uma bola longa certa em oito tentativas.

continua após a publicidade

A principal ressalva ficou para o gol sofrido pelo Brasil. Hugo Souza vinha tendo uma atuação segura, mas não conseguiu evitar a finalização australiana e poderia ter oferecido uma resposta melhor no lance. Como teve pouco trabalho durante o restante do jogo, o episódio acabou ganhando peso maior na avaliação de sua participação.

Matheuzinho participa mais e se destaca nos duelos

Matheuzinho, por sua vez, teve uma atuação mais participativa. O lateral esteve envolvido em 86 ações com a bola, conduziu 20 vezes e percorreu 130,2 metros com a posse, com progressão de 35,3 metros. Nos passes, acertou 53 de 62 tentativas (85%) e manteve bom aproveitamento tanto no campo adversário, com 31 acertos em 36 passes (86%), quanto no próprio campo, com 22 em 26 (85%).

continua após a publicidade

Matheuzinho foi titular no confronto contra Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Defensivamente, Matheuzinho também teve números relevantes. Foram quatro interceptações, três cortes, um chute bloqueado e quatro recuperações de bola. Nos duelos pelo chão, venceu quatro de cinco disputados, além de ganhar um dos dois duelos aéreos. O lateral ainda acertou dois dos quatro cruzamentos que tentou e cometeu apenas uma perda de posse, embora tenha sido driblado uma vez.

O que vem pela frente?

Na próxima terça-feira (29), o Brasil volta a campo para enfrentar a mesma Austrália. Desta vez, a partida será em Brisbane. A Seleção Brasileira vai encerrar a Data Fifa enfrentando a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.