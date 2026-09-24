Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians recebe alerta da Esportes da Sorte sobre possível MP

Clube trata documento como procedimento protocolar e mantém diálogo com a empresa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/09/2026 13:40
Favorite o Lance! no Google
Camisa do Corinthians com a marca da Esportes da Sorte
Camisa do Corinthians com a marca da Esportes da Sorte (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians recebeu uma notificação da Esportes da Sorte relacionada à possibilidade de o Governo Federal editar uma Medida Provisória (MP) que proibiria os jogos de cassino online e as apostas esportivas no país. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL.

O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira na Austrália

Corinthians terá dois jogadores como titulares da Seleção contra a Austrália

Corinthians
Há 1 hora
Nicollas em partida pela base do Corinthians

Corinthians: aposta de Diniz entra na mira do futebol europeu

Corinthians
Há 17 horas
Rodrigo Garro e Memphis Depay durante partida do Corinthians

Crise do Corinthians expõe queda de rendimento de principais estrelas

Corinthians
Há 1 dia

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo apuração do Lance!, o documento enviado pela Esportes da Sorte é tratado pelo Corinthians como uma notificação protocolar. A empresa alertou o clube sobre os possíveis impactos de uma eventual mudança na legislação e os reflexos que a medida poderia ter sobre o contrato de patrocínio.

continua após a publicidade

O Corinthians entende que, caso a MP avance nos termos previstos, o contrato com a Esportes da Sorte poderá ser inviabilizado. O clube também avalia que os efeitos não ficariam restritos à parceria com a casa de apostas, mas atingiriam outros acordos semelhantes firmados por clubes brasileiros e entidades como a CBF.

Em contato com a reportagem do Lance!, o Corinthians informou que os departamentos de marketing e jurídico já mantêm contato frequente com a Esportes da Sorte para tratar do assunto. De acordo com o clube, as partes têm uma relação considerada positiva e vêm trocando informações sobre possíveis mudanças e estratégias diante do cenário.

continua após a publicidade

O Corinthians também confirmou a existência de cláusulas contratuais relacionadas a eventuais mudanças na legislação. A previsão, no entanto, não é específica para o acordo com a Esportes da Sorte, já que cláusulas de segurança para situações de grande impacto e que fogem do controle das partes são comuns em contratos de diferentes naturezas.

Apesar da notificação, o Corinthians não trata o movimento como uma ruptura ou como um indicativo de encerramento imediato da parceria. O clube considera o documento parte de um procedimento preventivo diante da possibilidade de alteração nas regras que regulamentam o setor de apostas e jogos online no Brasil.

continua após a publicidade

Procurada pelo Lance!, a Esportes da Sorte informou que não irá se manifestar sobre o caso neste momento. A empresa aguarda a eventual edição da Medida Provisória para saber quais serão, de fato, as atividades e contratos afetados pela possível mudança na legislação.

Corinthians e outros clubes alertam para impacto de eventual mudança no mercado de bets

O Corinthians esteve entre os clubes que defenderam publicamente a manutenção do mercado regulado de apostas esportivas no Brasil. Em 18 de setembro, Remo, Mirassol, Chapecoense, Athletico, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, Vitória, Atlético-MG e Corinthians publicaram um manifesto conjunto sobre o tema.

continua após a publicidade

Para dirigentes de alguns dos principais clubes do país, uma eventual proibição poderia provocar uma redução imediata no volume de investimentos das empresas de apostas no futebol. Estima-se que as bets movimentem mais de R$ 1 bilhão por ano em patrocínios aos clubes da Série A do Brasileirão.

No manifesto, os clubes também ressaltaram que os recursos das operadoras não beneficiam apenas as principais equipes do futebol brasileiro, mas representam uma importante fonte de investimento para clubes de diferentes portes.

continua após a publicidade

— Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial. Para muitas destas agremiações, especialmente aquelas localizadas no interior do país, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento — diz o documento.


Tudo sobre
Sugerida para você!
O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira na Austrália

Corinthians

Corinthians terá dois jogadores como titulares da Seleção contra a Austrália

Há 1 hora
Lulinha em ação pelo Madura United

Corinthians

Fracasso? Lulinha cita Endrick, rebate rótulo e defende carreira: 'Deu certo, sim'

Há 6 horas
Vitor Reis durante treino do Brasil antes do jogo com a Austrália

Seleção Brasileira

Por que Matheuzinho e Vitor Reis serão titulares da Seleção

Há 6 horas
Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Fora de Campo

Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'

Há 17 horas
Nicollas em partida pela base do Corinthians

Corinthians

Corinthians: aposta de Diniz entra na mira do futebol europeu

Há 17 horas
Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Futebol Nacional

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Há 21 horas
Mais LANCE!
Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Rodrigo Garro e Memphis Depay durante partida do Corinthians

Crise do Corinthians expõe queda de rendimento de principais estrelas

Gabriel Martinelli comemora gol pela Seleção Brasileira

Empresário revela desejo de Gabriel Martinelli de jogar por clube brasileiro

Fernando Diniz em partida do Corinthians

Corinthians aparece entre os cinco times com maior risco de rebaixamento

Giuliano com a camisa do Corinthians

Giuliano, ex-Corinthians e Santos, anuncia aposentadoria do futebol

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Brasileirão Feminino A1

São Paulo e Corinthians se enfrentarão na final do Brasileirão Feminino; veja datas

Pedrinho durante partida pelo Corinthians

Ex-Corinthians é apontado como um dos melhores sub-21 do mundo

Diretoria do Corinthians durante treinamento

Corinthians atrasa direitos de imagem pelo segundo mês e amplia dívida

Pietro Grecco durante partida pelo Corinthians

Goleiro deixa o Corinthians e acerta com clube da Hungria

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

IA do Lance! crava rebaixamento de gigantes do Brasileirão; veja