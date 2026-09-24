O Corinthians recebeu uma notificação da Esportes da Sorte relacionada à possibilidade de o Governo Federal editar uma Medida Provisória (MP) que proibiria os jogos de cassino online e as apostas esportivas no país. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL.

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Segundo apuração do Lance!, o documento enviado pela Esportes da Sorte é tratado pelo Corinthians como uma notificação protocolar. A empresa alertou o clube sobre os possíveis impactos de uma eventual mudança na legislação e os reflexos que a medida poderia ter sobre o contrato de patrocínio.

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O Corinthians entende que, caso a MP avance nos termos previstos, o contrato com a Esportes da Sorte poderá ser inviabilizado. O clube também avalia que os efeitos não ficariam restritos à parceria com a casa de apostas, mas atingiriam outros acordos semelhantes firmados por clubes brasileiros e entidades como a CBF.

Em contato com a reportagem do Lance!, o Corinthians informou que os departamentos de marketing e jurídico já mantêm contato frequente com a Esportes da Sorte para tratar do assunto. De acordo com o clube, as partes têm uma relação considerada positiva e vêm trocando informações sobre possíveis mudanças e estratégias diante do cenário.

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O Corinthians também confirmou a existência de cláusulas contratuais relacionadas a eventuais mudanças na legislação. A previsão, no entanto, não é específica para o acordo com a Esportes da Sorte, já que cláusulas de segurança para situações de grande impacto e que fogem do controle das partes são comuns em contratos de diferentes naturezas.

Apesar da notificação, o Corinthians não trata o movimento como uma ruptura ou como um indicativo de encerramento imediato da parceria. O clube considera o documento parte de um procedimento preventivo diante da possibilidade de alteração nas regras que regulamentam o setor de apostas e jogos online no Brasil.

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Procurada pelo Lance!, a Esportes da Sorte informou que não irá se manifestar sobre o caso neste momento. A empresa aguarda a eventual edição da Medida Provisória para saber quais serão, de fato, as atividades e contratos afetados pela possível mudança na legislação.

Corinthians e outros clubes alertam para impacto de eventual mudança no mercado de bets

O Corinthians esteve entre os clubes que defenderam publicamente a manutenção do mercado regulado de apostas esportivas no Brasil. Em 18 de setembro, Remo, Mirassol, Chapecoense, Athletico, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, Vitória, Atlético-MG e Corinthians publicaram um manifesto conjunto sobre o tema.

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Para dirigentes de alguns dos principais clubes do país, uma eventual proibição poderia provocar uma redução imediata no volume de investimentos das empresas de apostas no futebol. Estima-se que as bets movimentem mais de R$ 1 bilhão por ano em patrocínios aos clubes da Série A do Brasileirão.

No manifesto, os clubes também ressaltaram que os recursos das operadoras não beneficiam apenas as principais equipes do futebol brasileiro, mas representam uma importante fonte de investimento para clubes de diferentes portes.

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— Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial. Para muitas destas agremiações, especialmente aquelas localizadas no interior do país, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento — diz o documento.



