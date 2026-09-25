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Em fala sobre bets, Lula faz alerta a Flamengo e Corinthians: 'Vão ter que arranjar outra forma'

Presidente fez alerta durante evento em recife

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 17:56
Atualizado há 15 minutos
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Lula em evento com microfone na mão
Lula falou de Flamengo e Corinthians (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Em comício realizado no Recife nesta sexta-feira (25), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um alerta a Flamengo e Corinthians durante um discurso sobre as casas de apostas. O político afirmou que, mesmo com a adesão às SAFs, as bets seguem sendo a principal fonte de receita de muitos clubes do futebol brasileiro e que eles terão de encontrar outra maneira de captar recursos.

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Recentemente, 15 dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro assinaram um manifesto alegando que um eventual cenário de proibição das apostas esportivas causaria o colapso do futebol nacional.

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— Os clubes de futebol não têm o direito de querer sobreviver às custas do povo pobre que torce para o time. Aprovamos a Lei das SAFs para que os times virassem empresa, e ninguém virou empresa porque eles querem mamar nas bets! Sabe quanto o Flamengo recebe? R$ 240 milhões. Sabe o Corinthians? R$ 150 milhões. Vão ter que arranjar outra forma de ganhar dinheiro, porque a bet vai acabar! — disse Lula.

Bap, presidente do Flamengo
Bap, presidente do Flamengo é contra o fim das bets (Foto: Divulgação/Flamengo)

Lula critica salário e 'regalias' de Memphis no Corinthians

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou o Corinthians ao comentar os altos salários pagos a jogadores de futebol. Sem mencionar o nome de Memphis Depay, camisa 10 do clube, o presidente do Brasil criticou os vencimentos do atacante e as despesas previstas no antigo contrato.

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Durante a fala, Lula afirmou que o jogador recebia cerca de R$ 6 milhões por mês e questionou o fato de, segundo ele, Memphis não marcar gols. O presidente também mencionou o pagamento de R$ 250 mil para a moradia do atacante em um hotel, cláusula que estava prevista no antigo contrato do jogador.

— Jogador é caro. Tem jogador da Série B que ganha mais de R$ 200 mil. O Corinthians tem um jogador que ganhava R$ 6 milhões por mês e não fazia um gol, desgramado. E ainda o Corinthians pagava um aluguel para ele de R$ 250 mil. Vai ser chique assim na casa do cacete, p**** — disse Lula durante discurso em Maceió (AL).

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Lula também criticou a relação entre clubes de futebol e as casas de apostas. O presidente afirmou que pretende combater o vício em jogos e questionou o uso do dinheiro dos torcedores para financiar os salários dos jogadores.

— Ou a gente acaba com isso, ou isso vai acabar com o Brasil. E eu vou acabar com isso. Pode ficar frio. Time acha que é o torcedor que precisa se viciar em jogo para dar dinheiro ao time, para o time pagar salário caro — completou.

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