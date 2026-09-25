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Lula critica salário e 'regalias' de Memphis no Corinthians

Presidente citou valores recebidos pelo atacante e despesas previstas no antigo acordo firmado com o clube.

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/09/2026 16:18
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Montagem de Lula e Memphis
Lula critica contrato de Memphis com o Corinthians (Foto: Reprodução/Ricardo Stuckert)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou o Corinthians ao comentar os altos salários pagos a jogadores de futebol. Sem mencionar o nome de Memphis Depay, camisa 10 do clube, o presidente do Brasil criticou os vencimentos do atacante e as despesas previstas no antigo contrato.

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Durante a fala, Lula afirmou que o jogador recebia cerca de R$ 6 milhões por mês e questionou o fato de, segundo ele, Memphis não marcar gols. O presidente também mencionou o pagamento de R$ 250 mil para a moradia do atacante em um hotel, cláusula que estava prevista no antigo contrato do jogador.

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— Jogador é caro. Tem jogador da Série B que ganha mais de R$ 200 mil. O Corinthians tem um jogador que ganhava R$ 6 milhões por mês e não fazia um gol, desgramado. E ainda o Corinthians pagava um aluguel para ele de R$ 250 mil. Vai ser chique assim na casa do cacete, p**** — disse Lula durante discurso em Maceió (AL).

Lula também criticou a relação entre clubes de futebol e as casas de apostas. O presidente afirmou que pretende combater o vício em jogos e questionou o uso do dinheiro dos torcedores para financiar os salários dos jogadores.

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— Ou a gente acaba com isso, ou isso vai acabar com o Brasil. E eu vou acabar com isso. Pode ficar frio. Time acha que é o torcedor que precisa se viciar em jogo para dar dinheiro ao time, para o time pagar salário caro — completou.

Memphis Depay durante a partida
Memphis Depay durante partida do Corinthians contra o Estudiantes (Foto: Nelson Almeida/ AFP)

Corinthians e outros clubes alertam para impacto de eventual mudança no mercado de bets

O Corinthians esteve entre os clubes que defenderam publicamente a manutenção do mercado regulado de apostas esportivas no Brasil. Em 18 de setembro, Remo, Mirassol, Chapecoense, Athletico, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, Vitória, Atlético-MG e Corinthians publicaram um manifesto conjunto sobre o tema.

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Para dirigentes de alguns dos principais clubes do país, uma eventual proibição poderia provocar uma redução imediata no volume de investimentos das empresas de apostas no futebol. Estima-se que as bets movimentem mais de R$ 1 bilhão por ano em patrocínios aos clubes da Série A do Brasileirão.

No manifesto, os clubes também ressaltaram que os recursos das operadoras não beneficiam apenas as principais equipes do futebol brasileiro, mas representam uma importante fonte de investimento para clubes de diferentes portes.

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— Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial. Para muitas destas agremiações, especialmente aquelas localizadas no interior do país, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento — diz o documento.

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