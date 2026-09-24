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Hugo Souza é anunciado como embaixador de plataforma de pôquer

Goleiro do Corinthians participará de campanhas e conteúdos promovidos pela empresa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/09/2026 15:03
Atualizado há 1 minutos
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Hugo Souza sentado à mesa de pôquer durante ação da plataforma
Hugo Souza participa de partida de pôquer durante ação da plataforma (Foto: Divulgação/ 7K Poker)

A 7K Poker anunciou Hugo Souza, goleiro do Corinthians e da Seleção Brasileira, como novo embaixador da plataforma. O jogador participará de ações de conteúdo promovidas pela empresa.

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A parceria prevê conteúdos que relacionam o pôquer ao esporte, com foco em temas como tomada de decisão, concentração e controle emocional. Hugo Souza está novamente entre os convocados para a Seleção Brasileira.

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— Estou muito feliz em fazer parte da 7K Poker e de um projeto que apresenta o pôquer para um público cada vez maior. No futebol, aprendi que concentração, estratégia e controle emocional fazem diferença em cada lance, e encontrei essas mesmas características quando conheci melhor a modalidade — afirma Hugo Souza

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Segundo Antonio Guerardi, CMO do Grupo Ana, responsável pela 7K Poker, a contratação de Hugo Souza faz parte da estratégia da plataforma de aproximar o pôquer do universo esportivo.

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A empresa também pretende reforçar a associação do pôquer com habilidades como tomada de decisão, concentração e controle emocional, classificando a modalidade como um esporte da mente.

— O Hugo representa exatamente o perfil que buscamos para a 7K Poker: um atleta que vive a alta performance e entende que preparação, estratégia e equilíbrio emocional fazem diferença em qualquer competição. Queremos aproximar o pôquer de quem acompanha o esporte e mostrar que essas habilidades também estão presentes nas mesas — diz Antonio Guerardi. 

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Como embaixador, Hugo Souza participará de campanhas institucionais, conteúdos para redes sociais, eventos com fãs e ações voltadas à comunidade de pôquer.

Hugo Souza em treino pelo Corinthians
Hugo Souza treina com a Seleção Brasileira durante preparação para partida (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Hugo Souza na Seleção Brasileira

O Corinthians deve ter dois atletas como titulares na partida da Seleção Brasileira diante da Austrália, que acontece nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank, em Townsville.

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A confirmação partiu do próprio técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (24).

— Amanhã vão jogar: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinicius Júnior — disse Carlo Ancelotti.

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