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Corinthians: Neo Química Arena recebe certificação ambiental

Estádio passa a integrar grupo de arenas com práticas voltadas à sustentabilidade

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/09/2026 20:45
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Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena foi reconhecida como um ponto de gestão ambiental (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)

A Neo Química Arena recebeu, nesta quarta-feira (23), a certificação ISO 14001, conjunto de normas que estabelece requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental. A certificação envolve práticas de sustentabilidade e medidas relacionadas à redução dos impactos das atividades no meio ambiente.

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Com a certificação, a Neo Química Arena se tornou o primeiro estádio fora da Europa a obter a ISO 14001. O estádio do Corinthians se junta ao Bluenergy Stadium, da Udinese, na Itália, entre as arenas que possuem a certificação voltada à gestão ambiental.

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— Esse mapeamento detalhado reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental — destacou Osmar Stabile.

O processo de auditoria foi realizado pela DQS, órgão internacional responsável pela avaliação. A certificação concedida à Neo Química Arena terá validade pelo próximo triênio, de 2027 a 2029.

— Mais do que um certificado, esta recomendação significa que estamos liderando pelo exemplo, mostrando que é possível aliar esporte, entretenimento e respeito ao meio ambiente em uma só estrada — comentou.

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— Que esta vitória nos inspire a continuar aperfeiçoando nossos processos, a inovar e a contribuir para um futuro mais sustentável para todos — concluiu o presidente.

Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

História da Neo Química Arena

A Neo Química Arena, inicialmente chamada de Arena Corinthians, foi construída para ser uma das sedes da Copa do Mundo Fifa de 2014, sediando a partida de abertura entre Brasil e Croácia. Com capacidade para mais de 47 mil torcedores, o estádio se tornou a casa oficial do Corinthians, recebendo jogos do clube e outros eventos.

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