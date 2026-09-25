O Corinthians divulgou nesta sexta-feira (25) informações sobre a situação de Yuri Alberto. O atacante está em fase de transição física e participou parcialmente das atividades realizadas pelo elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

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Yuri Alberto segue em processo de recuperação e, por isso, ainda não trabalha integralmente com os companheiros. Durante o treino desta sexta, o atacante realizou parte das atividades com o grupo. O zagueiro Gabriel Paulista, por sua vez, fez trabalhos com o departamento de fisioterapia no gramado.

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Treino do Timão

Após quatro dias de folga, o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (25) para iniciar a preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores começaram o dia com um trabalho de força na academia. No gramado, o grupo realizou um circuito com quatro estações, envolvendo corrida de sprint, inversões de jogo e finalizações, posse de bola sob pressão, além de cruzamentos e conclusões.

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Na sequência, o técnico Fernando Diniz separou o elenco em três equipes para uma atividade de ataque contra defesa.

O Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado (26), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe retorna ao Campeonato Brasileiro no próximo dia 7, quando enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Yuri Alberto participa parcialmente do treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

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Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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