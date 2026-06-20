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Corinthians Sub-20 vive melhor momento no ano e emenda série de vitórias

Timão engata sequência positiva, ganha confiança e avança na tabela do Brasileirão Sub-20

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/06/2026 07:00
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Luiz Gustavo Bahia (esquerda) é um dos destaques da equipe (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
Luiz Gustavo Bahia (esquerda) é um dos destaques da equipe (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

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O Corinthians Sub-20 atravessa um dos melhores momentos na temporada e engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O período positivo inclui triunfos sobre Mirassol, Avaí, Portuguesa Santista e Vitória, consolidando a evolução da equipe na base alvinegra.

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    – Essa sequência de vitórias foi construída ao longo desses últimos 11 meses que a gente está no clube. Chegar à fase final do campeonato em condição de ir às quartas de final nos deixa felizes, levando em consideração o que foi a campanha dos dois últimos anos do clube no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Corinthians não ganhava quatro jogos seguidos na categoria desde 2023 – explicou o técnico William Batista.

    No Brasileirão Sub-20, o time ganhou duas posições na tabela e ocupa o oitavo lugar, com 25 pontos em 16 jogos. A campanha soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 27 gols marcados e 21 sofridos, refletindo equilíbrio entre setores ofensivo e defensivo.

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    No Paulistão Sub-20, o cenário é ainda mais dominante. Em dois jogos disputados, o Corinthians venceu todos, marcou quatro gols e não sofreu nenhum, mantendo aproveitamento total na competição estadual.

    Sequência de vitórias do Corinthians

    Mirassol 0x1 Corinthians - Paulistão
    Corinthians 6x2 Avaí - Brasileirão
    Corinthians 2x0 Portuguesa Santista - Portuguesa
    Corinthians 2x1 Vitória - Brasileirão

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    Em 2026, o time acumula 22 partidas, com 11 vitórias, cinco empates e seis derrotas, alcançando 58% de aproveitamento. São 35 gols marcados e 25 sofridos ao longo da campanha.

    Força recente em casa

    O desempenho como mandante também chama atenção. Nos últimos três jogos em casa, a equipe venceu todos, marcou 10 gols e sofreu três, confirmando 100% de aproveitamento no período.

    – A gente tem uma das melhores campanhas fora de casa no Brasileiro, somos o segundo melhor visitante. Queríamos, neste período, ter essa arrancada dentro de casa também. É importante, é o lugar onde nossos jogadores estão acostumados a jogar, onde cresceram jogando desde muito cedo. Isso nos dá mais consistência na temporada e nos coloca em condições de irmos às quartas de final do Brasileiro – disse o técnico.

    Corinthians Sub-20 - últimos 3 jogos em casa 

    1. 3V
    2. 100% de aproveitamento
    3. 10 gols marcados
    4. 3 gols sofridos
    William Batista, técnico da equipe Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
    William Batista, técnico da equipe Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

    Destaques no time do Corinthians

    Entre os destaques individuais, Luiz Fernando aparece como principal nome do setor ofensivo. Em 19 jogos, soma 11 gols e uma assistência, além de 20 passes decisivos e 64 finalizações, sendo 25 no alvo. O atacante registra nota média de 7.53.

    – Estou passando mais uma vez por um momento muito bom. É mais um ano que consigo ajudar o Corinthians com gols e participações em gols. O objetivo é sempre chamar a atenção do profissional. Estamos jogando aqui, mas sempre com os olhares voltados para o profissional. Estou pronto para uma oportunidade – destacou o artilheiro da base.

    Luiz Fernando em 2026 pelo Corinthians

    1. 19 jogos
    2. 11 gols
    3. 1 assistência
    4. 20 passes decisivos (1.1 p/j.)
    5. 64 finalizações (3.3 p/j.)
    6. 25 finalizações no gol (1.3 p/j.)
    7. 52 dribles certos (2.7 p/j.)
    8. Nota Sofascore 7.53 
    Luiz Fernando é o artilheiro do Corinthians na temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
    Luiz Fernando é o artilheiro do Corinthians na temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

    Iago Machado se destaca pela consistência defensiva, com 153 bolas recuperadas em 15 jogos, além de 36 cortes e 29 interceptações. Já Bahia contribui com equilíbrio no setor, somando 76 recuperações em 13 partidas.

    Iago Machado em 2026 pelo Corinthians

    1. 15 jogos
    2. 3 gols
    3. 1 assistência
    4. 153 bolas recuperadas (10.2 p/j.)
    5. 36 cortes (2.4 p/j.)
    6. 29 intercepções (1.9 p/j.)
    7. 14 chutes bloqueados (0.9 p/j.)
    8. 83% acerto de passe
    9. Nota Sofascore 7.16 

    Bahia em 2026 pelo Corinthians

    1. 13 jogos
    2. 3 gols
    3. 1 assistência
    4. 76 bolas recuperadas (5.9 p/j.)
    5. 19 faltas cometidas (1.5 p/j.)
    6. 79% acerto de passe
    7. Nota Sofascore 6.68

    – São jogadores que estão dispostos a evoluir. Quanto melhor a gente conseguir entregar esses jogadores para a equipe profissional do Diniz, mais perto do nosso objetivo a gente está, como comissão técnica do Sub-20. E mais próximos estão os jogadores de realizar aquilo que é o sonho deles – declarou o técnico William Batista.

    Entre os atletas com mais jogos estão Luiz Fernando (22), Guilherme Pires (21), Pellegrin (21), Favela (21) e Caraguá (20). No ataque, Luiz Fernando lidera com 12 gols, seguido por Iago Machado (4), Bahia (3), Favela (3) e Lorenzo (2). Nas assistências, Pellegrin e Gui Amorim aparecem na frente, com três cada.

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    Atletas com mais jogos

    • 22 - Luiz Fernando
    • 21 - Guilherme Pires
    • 21 - Pellegrin
    • 21 - Favela
    • 20 - Caraguá

    Atletas com mais gols

    • 12 - Luiz Fernando
    • 4 - Iago Machado
    • 3 - Bahia
    • 3 - Favela
    • 2 - Lorenzo

    Atletas com mais assistências

    1. 3 - Pellegrin
    2. 3 - Gui Amorim
    3. 2 - Nícollas
    4. 2 - João Disaró
    5. 2 - Caraguá

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