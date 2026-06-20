Corinthians Sub-20 vive melhor momento no ano e emenda série de vitórias Timão engata sequência positiva, ganha confiança e avança na tabela do Brasileirão Sub-20

Carregando conteúdo exclusivo...

O Corinthians Sub-20 atravessa um dos melhores momentos na temporada e engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O período positivo inclui triunfos sobre Mirassol, Avaí, Portuguesa Santista e Vitória, consolidando a evolução da equipe na base alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

– Essa sequência de vitórias foi construída ao longo desses últimos 11 meses que a gente está no clube. Chegar à fase final do campeonato em condição de ir às quartas de final nos deixa felizes, levando em consideração o que foi a campanha dos dois últimos anos do clube no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Corinthians não ganhava quatro jogos seguidos na categoria desde 2023 – explicou o técnico William Batista.

No Brasileirão Sub-20, o time ganhou duas posições na tabela e ocupa o oitavo lugar, com 25 pontos em 16 jogos. A campanha soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 27 gols marcados e 21 sofridos, refletindo equilíbrio entre setores ofensivo e defensivo.

continua após a publicidade

No Paulistão Sub-20, o cenário é ainda mais dominante. Em dois jogos disputados, o Corinthians venceu todos, marcou quatro gols e não sofreu nenhum, mantendo aproveitamento total na competição estadual.

Sequência de vitórias do Corinthians

Mirassol 0x1 Corinthians - Paulistão

Corinthians 6x2 Avaí - Brasileirão

Corinthians 2x0 Portuguesa Santista - Portuguesa

Corinthians 2x1 Vitória - Brasileirão

continua após a publicidade

Em 2026, o time acumula 22 partidas, com 11 vitórias, cinco empates e seis derrotas, alcançando 58% de aproveitamento. São 35 gols marcados e 25 sofridos ao longo da campanha.

Força recente em casa

O desempenho como mandante também chama atenção. Nos últimos três jogos em casa, a equipe venceu todos, marcou 10 gols e sofreu três, confirmando 100% de aproveitamento no período.

– A gente tem uma das melhores campanhas fora de casa no Brasileiro, somos o segundo melhor visitante. Queríamos, neste período, ter essa arrancada dentro de casa também. É importante, é o lugar onde nossos jogadores estão acostumados a jogar, onde cresceram jogando desde muito cedo. Isso nos dá mais consistência na temporada e nos coloca em condições de irmos às quartas de final do Brasileiro – disse o técnico.

Corinthians Sub-20 - últimos 3 jogos em casa

3V 100% de aproveitamento 10 gols marcados 3 gols sofridos

William Batista, técnico da equipe Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Destaques no time do Corinthians

Entre os destaques individuais, Luiz Fernando aparece como principal nome do setor ofensivo. Em 19 jogos, soma 11 gols e uma assistência, além de 20 passes decisivos e 64 finalizações, sendo 25 no alvo. O atacante registra nota média de 7.53.

– Estou passando mais uma vez por um momento muito bom. É mais um ano que consigo ajudar o Corinthians com gols e participações em gols. O objetivo é sempre chamar a atenção do profissional. Estamos jogando aqui, mas sempre com os olhares voltados para o profissional. Estou pronto para uma oportunidade – destacou o artilheiro da base.

Luiz Fernando em 2026 pelo Corinthians

19 jogos 11 gols 1 assistência 20 passes decisivos (1.1 p/j.) 64 finalizações (3.3 p/j.) 25 finalizações no gol (1.3 p/j.) 52 dribles certos (2.7 p/j.) Nota Sofascore 7.53

Luiz Fernando é o artilheiro do Corinthians na temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Iago Machado se destaca pela consistência defensiva, com 153 bolas recuperadas em 15 jogos, além de 36 cortes e 29 interceptações. Já Bahia contribui com equilíbrio no setor, somando 76 recuperações em 13 partidas.

Iago Machado em 2026 pelo Corinthians

15 jogos 3 gols 1 assistência 153 bolas recuperadas (10.2 p/j.) 36 cortes (2.4 p/j.) 29 intercepções (1.9 p/j.) 14 chutes bloqueados (0.9 p/j.) 83% acerto de passe Nota Sofascore 7.16

Bahia em 2026 pelo Corinthians

13 jogos 3 gols 1 assistência 76 bolas recuperadas (5.9 p/j.) 19 faltas cometidas (1.5 p/j.) 79% acerto de passe Nota Sofascore 6.68

– São jogadores que estão dispostos a evoluir. Quanto melhor a gente conseguir entregar esses jogadores para a equipe profissional do Diniz, mais perto do nosso objetivo a gente está, como comissão técnica do Sub-20. E mais próximos estão os jogadores de realizar aquilo que é o sonho deles – declarou o técnico William Batista.

Entre os atletas com mais jogos estão Luiz Fernando (22), Guilherme Pires (21), Pellegrin (21), Favela (21) e Caraguá (20). No ataque, Luiz Fernando lidera com 12 gols, seguido por Iago Machado (4), Bahia (3), Favela (3) e Lorenzo (2). Nas assistências, Pellegrin e Gui Amorim aparecem na frente, com três cada.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Atletas com mais jogos

22 - Luiz Fernando

21 - Guilherme Pires

21 - Pellegrin

21 - Favela

20 - Caraguá

Atletas com mais gols

12 - Luiz Fernando

4 - Iago Machado

3 - Bahia

3 - Favela

2 - Lorenzo

Atletas com mais assistências

3 - Pellegrin 3 - Gui Amorim 2 - Nícollas 2 - João Disaró 2 - Caraguá

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.