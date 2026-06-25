Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quarta-feira (24) Cinco garantiram vaga e duas deram adeus ao torneio no dia

A última rodada dos grupos A, B e C da Copa do Mundo aconteceu nesta quarta-feira (24) e definiu o destino de algumas seleções. África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia, Brasil e Marrocos estão classificadas para a próxima fase. Já Tchéquia e Catar foram eliminadas.

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Grupo A

A África do Sul venceu a Coreia do Sul e se classificou na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos. A equipe asiática, com três, aguarda a definição dos terceiros colocados para saber se avança ou não para a próxima fase.

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O México, que já havia garantido a vaga na segunda rodada da fase de grupos, venceu a Tchéquia e assegurou a primeira posição, com nove pontos. Os europeus deram adeus à competição, na lanterna do grupo, com um ponto.

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Grupo B

A Suíça garantiu a vaga e o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, ao vencer o Canadá. Mesmo com a derrota, os anfitriões ficaram com a segunda posição, com quatro pontos. Também com quatro, a Bósnia já está entre as melhores terceiras colocadas da Copa. Os europeus venceram o Catar, que terminou a Copa com um ponto, na lanterna do grupo.

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Grupo C

A Seleção Brasileira garantiu vaga na próxima fase ao vencer a Escócia, chegando a sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, que também está na segunda fase da competição. O Brasil está acima da seleção africana por conta do saldo de gols. Os escoceses, com três pontos, aguardam a definição dos outros terceiros colocados. O Haiti já havia sido eliminado na segunda rodada.

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Seleções classificadas até aqui:

África do Sul

Canadá

Marrocos

Alemanha

Bósnia

Estados Unidos

Brasil

México

Argentina

Suíça

Seleções já eliminadas da Copa:

Tchéquia

Catar

Haiti

Turquia

Túnisia

Jordânia

Panamá

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