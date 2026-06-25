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Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quarta-feira (24)

Cinco garantiram vaga e duas deram adeus ao torneio no dia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 04:03
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Taça - troféu da Copa do Mundo
Copa do Mundo já tem nove seleções garantidas na próxima fase (Foto: Timothy A. CLARY/AFP)

A última rodada dos grupos A, B e C da Copa do Mundo aconteceu nesta quarta-feira (24) e definiu o destino de algumas seleções. África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia, Brasil e Marrocos estão classificadas para a próxima fase. Já Tchéquia e Catar foram eliminadas.

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    • Grupo A

    A África do Sul venceu a Coreia do Sul e se classificou na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos. A equipe asiática, com três, aguarda a definição dos terceiros colocados para saber se avança ou não para a próxima fase.

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    O México, que já havia garantido a vaga na segunda rodada da fase de grupos, venceu a Tchéquia e assegurou a primeira posição, com nove pontos. Os europeus deram adeus à competição, na lanterna do grupo, com um ponto.

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    Grupo B

    A Suíça garantiu a vaga e o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, ao vencer o Canadá. Mesmo com a derrota, os anfitriões ficaram com a segunda posição, com quatro pontos. Também com quatro, a Bósnia já está entre as melhores terceiras colocadas da Copa. Os europeus venceram o Catar, que terminou a Copa com um ponto, na lanterna do grupo.

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    Grupo C

    A Seleção Brasileira garantiu vaga na próxima fase ao vencer a Escócia, chegando a sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, que também está na segunda fase da competição. O Brasil está acima da seleção africana por conta do saldo de gols. Os escoceses, com três pontos, aguardam a definição dos outros terceiros colocados. O Haiti já havia sido eliminado na segunda rodada.

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    Seleções classificadas até aqui:

    • África do Sul
    • Canadá
    • Marrocos
    • Alemanha
    • Bósnia
    • Estados Unidos
    • Brasil
    • México
    • Argentina
    • Suíça

    Seleções já eliminadas da Copa:

    • Tchéquia
    • Catar
    • Haiti
    • Turquia
    • Túnisia
    • Jordânia
    • Panamá

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