logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Uruguai corre risco de nova eliminação precoce em Copas; veja os cenários

Celeste pode ficar fora com empate e até classificar com derrota milagrosa

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 10:44
Favorite o Lance! no Google
Uruguai após empate contra Cabo Verde, pela segunda rodada da fase de grupos (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Uruguai após empate contra Cabo Verde, pela segunda rodada da fase de grupos (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O novo empate do Uruguai, agora contra a equipe de Cabo Verde, ligou o sinal vermelho na Celeste. A equipe corre riscos reais de lidar com a segunda eliminação precoce em sequência em Copas do Mundo. No Catar, ficou pelo caminho ainda na fase de grupos da competição. Após empate na estreia contra a Coreia do Sul e derrota para Portugal na segunda rodada, a vitória sobre Gana não foi suficiente para avançar ao mata-mata, mesmo com quatro pontos conquistados. 

continua após a publicidade
  • Oyarzabal comemora gol pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / Getty Images/AFP)

    Resultados dos jogos da Copa: Espanha goleia, Uruguai e Bélgica decepcionam e Egito vence

    Copa do Mundo
    Há 10 horas
  • Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    Balanço do dia: Yamal marca primeiro gol na Copa, e Cabo Verde segura Uruguai

    Copa do Mundo
    Há 10 horas

    • Com o regulamento da Copa de 2026 diferente por conta da classificação também de alguns terceiros colocados, a situação do Uruguai é complexa. Para não depender de nada, precisa de uma vitória sobre a Espanha, na última rodada. O empate deixaria o time celeste em situação muito complicada e, em caso de derrota, a eliminação é iminente, embora matematicamente seja possível um "milagre".


    Entenda os cenários do Uruguai:

    1 - Vitória garante em primeiro ou segundo

    Se vencer a Espanha, chega aos cinco pontos, ultrapassa o time europeu e garante a vaga. A questão, nesse caso, seria se em primeiro ou segundo. Se Cabo Verde vencer a Arábia Saudita, chegaria aos mesmos cinco pontos, deixando a Espanha em terceiro, com quatro. A decisão sobre o topo do grupo ficaria para os critérios de desempate (na ordem: saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa).

    continua após a publicidade

    2 - Empate com empate em Cabo Verde x Arábia

    Se empatar, dependerá de um empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita para ter chance de classificação direta em segundo lugar (com a Espanha em primeiro, com cinco pontos). Nesse cenário, ficaria empatado com o time africano com três pontos, e a Arábia estaria eliminada, com dois. A decisão da vaga em segundo lugar ficaria para os critérios de desempate (na ordem: saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa).

    Caso esse cenário de dois empates na rodada final aconteça e Cabo Verde supere o Uruguai nos critérios de desempate, ainda assim, o time celeste tem chance relativa de se classificar. Em terceiro lugar, com três pontos, poderá ser um dos oito melhores terceiros da competição.

    3 - Empate com vitória no jogo Cabo Verde x Arábia Saudita

    Um empate com a Espanha, porém, pode não ser suficiente para ter chance de classificação direta. Caso no outro jogo do grupo, entre Cabo Verde e Arábia Saudita, tenha um vencedor, esse ficaria com a vaga entre os dois primeiros da chave. Ao Uruguai caberia o cenário de tentar uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados do torneio.

    continua após a publicidade

    4 - Vaga pode vir até com derrota, embora pouquíssimo provável

    Em caso de derrota para a Espanha, apenas um milagre e muitos cenários improváveis levariam o Uruguai à fase de 16 avos com apenas dois pontos. Primeiro, precisaria torcer para ficar em terceiro sem seu próprio grupo. O melhor dos cenários, nesse caso, seria vitória de Cabo Verde, que iria a cinco pontos, mas deixaria a Arábia Saudita estacionada em quarto, com um ponto, garantindo a Celeste em terceiro. Se a Arábia vencer, Cabo Verde e Uruguai empatam em pontos e o terceiro seria definido pelos critérios de desempate. Se houver empate, Cabo Verde ficaria em segundo, com três pontos e Uruguai e Arabia ficariam igualados em pontos. Mais uma vez, o terceiro seria definido pelos critérios de desempate.

    Ainda assim, caso consiga ficar em terceiro em meio a tantos cenários complexos, dificilmente conseguiria pegar uma das oito vagas de melhor terceiro. Para isso acontecer, precisaria de uma combinação de resultados envolvendo vários grupos.

    Darwin Nunez com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Entenda os critérios de desempate:

    Segundo o regulamento da Copa do Mundo de 2026, o confronto direto passou a ser o principal critério de desempate entre seleções que terminam a fase de grupos com a mesma pontuação. A ordem de desempate é: mais pontos nos jogos entre os times empatados, melhor saldo de gols nesses confrontos e maior número de gols marcados nesses duelos.

    Se a igualdade persistir, entram os critérios gerais da campanha no grupo: saldo de gols total, número de gols marcados e índice disciplinar (fair play), que considera cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.

    Por fim, caso ainda não haja desempate, a Fifa utiliza a posição das seleções no ranking mundial divulgado antes do início da Copa. A mudança elimina a necessidade de sorteio, que era o último recurso em edições anteriores do torneio.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Onde AssistirJordânia x Argélia: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 36 minutos
    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraQuando o Brasil joga no mata-mata da Copa? Veja datas, horários e adversáriosHá 36 minutos
    Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao
    Copa do MundoO que são os 16 avos de final da Copa do Mundo?Há 47 minutos
    FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOL
    Copa do MundoKlopp questiona ex-jogador da Holanda por crítica à Van DijkHá 52 minutos
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Copa do MundoFeiticeiro que causou lesão em Cristiano Ronaldo promete agir contra Harry Kane na CopaHá 53 minutos
    Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do MundoQuantas seleções se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo?Há 53 minutos

    Mais LANCE!

    leifert sbt
    Quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?
    A Tunísia foi eliminada da Copa do Mundo na 2ª rodada
    Conheça as seleções já eliminadas da Copa do Mundo
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Escócia, Nova Jersey e recomeços: as coincidências de Neymar
    Alemanha não vence três jogos seguidos na fase de grupos da Copa desde 2006
    Alemanha está a um jogo de quebrar marca negativa na Copa que dura 20 anos
    Noruega x Senegal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Estrela do Marrocos admite aposentadoria precoce após a Copa do Mundo para seguir vocação religiosa
    Ibrahimovic
    Deu sono? Ibrahimović provoca seleção na Copa do Mundo
    Ilustração gerada por IA mostra Carlo Ancelotti pressionado para escalar Endrick e Rayan (Imagem gerada por IA)
    Ao lançar Endrick e Rayan, Ancelotti isola vozes no ouvido para escutar as da sua cabeça
    Ronald Koeman ganha nova referência ofensiva com ascensão de Brobbey (Foto: Molly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
    Com Memphis na reserva, atacante ganha protagonismo na Holanda
    Wilton, Claus e Abatti Abel
    Por que os árbitros brasileiros vão bem na Copa do Mundo e no Brasil não?
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé chega ao jogo contra o Iraque com 'fome de gol' e de olho em Messi na Copa
    Varela comemora gol do empate de Cabo Verde sobre o Uruguai na Copa do Mundo nos braços de seus companheiros
    Cabo Verde mostra duas versões e se permite sonhar alto na Copa do Mundo
    Fotos de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães (Foto: Arte)
    Paquetá e Bruno Guimarães: sintonia entre amigos que fortalece a Seleção