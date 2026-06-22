Uruguai corre risco de nova eliminação precoce em Copas; veja os cenários Celeste pode ficar fora com empate e até classificar com derrota milagrosa

O novo empate do Uruguai, agora contra a equipe de Cabo Verde, ligou o sinal vermelho na Celeste. A equipe corre riscos reais de lidar com a segunda eliminação precoce em sequência em Copas do Mundo. No Catar, ficou pelo caminho ainda na fase de grupos da competição. Após empate na estreia contra a Coreia do Sul e derrota para Portugal na segunda rodada, a vitória sobre Gana não foi suficiente para avançar ao mata-mata, mesmo com quatro pontos conquistados.

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Com o regulamento da Copa de 2026 diferente por conta da classificação também de alguns terceiros colocados, a situação do Uruguai é complexa. Para não depender de nada, precisa de uma vitória sobre a Espanha, na última rodada. O empate deixaria o time celeste em situação muito complicada e, em caso de derrota, a eliminação é iminente, embora matematicamente seja possível um "milagre".



Entenda os cenários do Uruguai:



1 - Vitória garante em primeiro ou segundo

Se vencer a Espanha, chega aos cinco pontos, ultrapassa o time europeu e garante a vaga. A questão, nesse caso, seria se em primeiro ou segundo. Se Cabo Verde vencer a Arábia Saudita, chegaria aos mesmos cinco pontos, deixando a Espanha em terceiro, com quatro. A decisão sobre o topo do grupo ficaria para os critérios de desempate (na ordem: saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa).

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2 - Empate com empate em Cabo Verde x Arábia

Se empatar, dependerá de um empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita para ter chance de classificação direta em segundo lugar (com a Espanha em primeiro, com cinco pontos). Nesse cenário, ficaria empatado com o time africano com três pontos, e a Arábia estaria eliminada, com dois. A decisão da vaga em segundo lugar ficaria para os critérios de desempate (na ordem: saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa).



Caso esse cenário de dois empates na rodada final aconteça e Cabo Verde supere o Uruguai nos critérios de desempate, ainda assim, o time celeste tem chance relativa de se classificar. Em terceiro lugar, com três pontos, poderá ser um dos oito melhores terceiros da competição.

3 - Empate com vitória no jogo Cabo Verde x Arábia Saudita



Um empate com a Espanha, porém, pode não ser suficiente para ter chance de classificação direta. Caso no outro jogo do grupo, entre Cabo Verde e Arábia Saudita, tenha um vencedor, esse ficaria com a vaga entre os dois primeiros da chave. Ao Uruguai caberia o cenário de tentar uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados do torneio.

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4 - Vaga pode vir até com derrota, embora pouquíssimo provável

Em caso de derrota para a Espanha, apenas um milagre e muitos cenários improváveis levariam o Uruguai à fase de 16 avos com apenas dois pontos. Primeiro, precisaria torcer para ficar em terceiro sem seu próprio grupo. O melhor dos cenários, nesse caso, seria vitória de Cabo Verde, que iria a cinco pontos, mas deixaria a Arábia Saudita estacionada em quarto, com um ponto, garantindo a Celeste em terceiro. Se a Arábia vencer, Cabo Verde e Uruguai empatam em pontos e o terceiro seria definido pelos critérios de desempate. Se houver empate, Cabo Verde ficaria em segundo, com três pontos e Uruguai e Arabia ficariam igualados em pontos. Mais uma vez, o terceiro seria definido pelos critérios de desempate.



Ainda assim, caso consiga ficar em terceiro em meio a tantos cenários complexos, dificilmente conseguiria pegar uma das oito vagas de melhor terceiro. Para isso acontecer, precisaria de uma combinação de resultados envolvendo vários grupos.

Darwin Nunez com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Entenda os critérios de desempate:

Segundo o regulamento da Copa do Mundo de 2026, o confronto direto passou a ser o principal critério de desempate entre seleções que terminam a fase de grupos com a mesma pontuação. A ordem de desempate é: mais pontos nos jogos entre os times empatados, melhor saldo de gols nesses confrontos e maior número de gols marcados nesses duelos.

Se a igualdade persistir, entram os critérios gerais da campanha no grupo: saldo de gols total, número de gols marcados e índice disciplinar (fair play), que considera cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.

Por fim, caso ainda não haja desempate, a Fifa utiliza a posição das seleções no ranking mundial divulgado antes do início da Copa. A mudança elimina a necessidade de sorteio, que era o último recurso em edições anteriores do torneio.

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