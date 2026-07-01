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Kane valoriza paciência e celebra reação da Inglaterra: 'Momento de herói'

Atacante destaca atuação inglesa na virada sobre a RD Congo, elogia força do elenco e projeta duelo contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 16:01
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Harry Kane comemora vitória da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo
Harry Kane comemora vitória da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Após comandar a virada da Inglaterra sobre a RD Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo, Harry Kane comemorou a classificação inglesa e destacou a maturidade da equipe para reagir depois de sair atrás no placar. Autor dos dois gols da vitória, o atacante afirmou que o grupo soube manter a confiança durante a partida e reforçou que o objetivo agora é manter a evolução na reta decisiva do torneio.

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    Na entrevista após o confronto, Kane analisou o desempenho da seleção inglesa, comentou a importância da paciência diante de adversários fechados, elogiou a força do elenco e revelou a conversa que teve com os companheiros logo após o apito final, além de projetar o duelo contra o México nas oitavas de final.

    — Bom, para falar a verdade, é um sentimento fantástico. Um jogo louco, né? Primeiro, um adversário muito forte, bem organizado. Saindo atrás, mas depois da primeira pausa para hidratação, a gente melhorou, a gente pareceu bem. O goleiro adversário fez algumas defesas incríveis, mas a gente também continuou batendo forte, continuou acreditando. A gente falou sobre qualquer jogador poder ter um momento de herói. E isso acabou caindo para mim.

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    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.
    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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    • Paciência para superar dificuldades

    Durante a entrevista, Kane afirmou que a Inglaterra precisou repetir a estratégia adotada nas partidas anteriores, contra Gana e Panamá, diante de um adversário fechado defensivamente. O camisa 9 também ressaltou que, em mata-matas, o mais importante é garantir a classificação, mesmo que ainda haja pontos a serem corrigidos.

    — Acho que sim. A gente tem que se manter paciente nesses jogos. Os últimos jogos foram bem parecidos. Obviamente a gente está agora na fase de mata-mata, toda a pressão é muito mais alta, mas a gente falou durante a semana de sermos nós mesmos. Então, talvez tenha sido o nosso melhor jogo no torneio até agora. A gente tem algumas coisas para trabalhar, com certeza, mas de maneira geral, o importante agora é você passar.

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    — Falei sobre isso, são jogos difíceis. É por isso que a gente vai jogar fora contra o México. A gente sabe: se estamos no torneio e queremos vencer o torneio, temos que ganhar todos os jogos.

    Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo.
    Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Liderança e força do elenco

    O atacante também revelou o teor da conversa que reuniu os jogadores da Inglaterra no gramado logo após o apito final. Segundo Kane, o grupo precisava valorizar a classificação antes de voltar a focar na sequência da competição.

    — Eles têm que ser os melhores jogadores e líderes. Quando você joga partidas assim e espera vencer, você acaba não celebrando como tem que ser. A gente tem que celebrar, vamos aproveitar! A gente está numa Copa do Mundo, onde você tem que lutar por cada momento, pelas margens pequenas. Então, temos que comemorar entre nós, comemorar com os torcedores, e depois... em quatro dias a gente vai ter que voltar de novo.

    Por fim, Kane destacou a participação dos jogadores que saíram do banco de reservas e afirmou que a qualidade do elenco aumenta a confiança da seleção para a sequência do torneio.

    — Sim, com certeza. Até no jogo contra a Croácia, os substitutos começaram muito bem. Os rapazes que chegaram nas laterais entraram bem, trazendo cada vez mais crença. A gente viu isso também com os dois que entraram hoje. A gente tem um elenco muito forte. É difícil para o treinador escolher, mas é bom ver todo mundo jogando, e tomara que a gente continue jogando desse jeito.

    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo
    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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