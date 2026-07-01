Kane valoriza paciência e celebra reação da Inglaterra: 'Momento de herói' Atacante destaca atuação inglesa na virada sobre a RD Congo, elogia força do elenco e projeta duelo contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo

Após comandar a virada da Inglaterra sobre a RD Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo, Harry Kane comemorou a classificação inglesa e destacou a maturidade da equipe para reagir depois de sair atrás no placar. Autor dos dois gols da vitória, o atacante afirmou que o grupo soube manter a confiança durante a partida e reforçou que o objetivo agora é manter a evolução na reta decisiva do torneio.

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Na entrevista após o confronto, Kane analisou o desempenho da seleção inglesa, comentou a importância da paciência diante de adversários fechados, elogiou a força do elenco e revelou a conversa que teve com os companheiros logo após o apito final, além de projetar o duelo contra o México nas oitavas de final.

— Bom, para falar a verdade, é um sentimento fantástico. Um jogo louco, né? Primeiro, um adversário muito forte, bem organizado. Saindo atrás, mas depois da primeira pausa para hidratação, a gente melhorou, a gente pareceu bem. O goleiro adversário fez algumas defesas incríveis, mas a gente também continuou batendo forte, continuou acreditando. A gente falou sobre qualquer jogador poder ter um momento de herói. E isso acabou caindo para mim.

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Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Paciência para superar dificuldades

Durante a entrevista, Kane afirmou que a Inglaterra precisou repetir a estratégia adotada nas partidas anteriores, contra Gana e Panamá, diante de um adversário fechado defensivamente. O camisa 9 também ressaltou que, em mata-matas, o mais importante é garantir a classificação, mesmo que ainda haja pontos a serem corrigidos.

— Acho que sim. A gente tem que se manter paciente nesses jogos. Os últimos jogos foram bem parecidos. Obviamente a gente está agora na fase de mata-mata, toda a pressão é muito mais alta, mas a gente falou durante a semana de sermos nós mesmos. Então, talvez tenha sido o nosso melhor jogo no torneio até agora. A gente tem algumas coisas para trabalhar, com certeza, mas de maneira geral, o importante agora é você passar.

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— Falei sobre isso, são jogos difíceis. É por isso que a gente vai jogar fora contra o México. A gente sabe: se estamos no torneio e queremos vencer o torneio, temos que ganhar todos os jogos.

Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Liderança e força do elenco

O atacante também revelou o teor da conversa que reuniu os jogadores da Inglaterra no gramado logo após o apito final. Segundo Kane, o grupo precisava valorizar a classificação antes de voltar a focar na sequência da competição.

— Eles têm que ser os melhores jogadores e líderes. Quando você joga partidas assim e espera vencer, você acaba não celebrando como tem que ser. A gente tem que celebrar, vamos aproveitar! A gente está numa Copa do Mundo, onde você tem que lutar por cada momento, pelas margens pequenas. Então, temos que comemorar entre nós, comemorar com os torcedores, e depois... em quatro dias a gente vai ter que voltar de novo.

Por fim, Kane destacou a participação dos jogadores que saíram do banco de reservas e afirmou que a qualidade do elenco aumenta a confiança da seleção para a sequência do torneio.

— Sim, com certeza. Até no jogo contra a Croácia, os substitutos começaram muito bem. Os rapazes que chegaram nas laterais entraram bem, trazendo cada vez mais crença. A gente viu isso também com os dois que entraram hoje. A gente tem um elenco muito forte. É difícil para o treinador escolher, mas é bom ver todo mundo jogando, e tomara que a gente continue jogando desse jeito.

Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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