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Tiroteio na Copa do Mundo: Fan Fest tem um morto e um ferido

Crime ocorreu na Califórnia, em ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo; polícia investiga o caso como homicídio

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/06/2026 08:44
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Banner da Copa do Mundo em área próxima a estádio da Copa
Equipes foram acionadas após tiroteio em local para torcedores na Copa do Mundo. (Foto: Chandan Khanna / AFP)
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Tiroteio na Praça San Pedro, San Jose, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.
Polícia investiga caso como homicídio, sem suspeitos divulgados.
Área foi interditada para perícia; moradores orientados a evitar o local.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Um tiroteio registrado na noite de domingo (28) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em uma Fan Fest da Copa do Mundo. A Praça San Pedro, em San Jose, no estado da Califórnia, Estados Unidos, é um dos principais pontos de encontro para torcedores acompanharem os jogos do Mundial em telões instalados na região e costuma receber milhares de visitantes durante o torneio.

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    De acordo com a polícia de San Jose, equipes foram acionadas após denúncias de tiroteio na região de concentração de torcedores da Copa do Mundo, no cruzamento entre a North Market Street e a West Santa Clara Street. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram duas vítimas baleadas.

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    Uma das vítimas morreu ainda na cena do crime. A segunda pessoa foi socorrida e encaminhada a um hospital da região em estado grave, com ferimentos considerados de risco à vida.

    Tiroteio na Copa do Mundo é investigado como homicídio

    Em comunicado oficial, a polícia informou que o caso está sendo tratado como homicídio e segue sob investigação. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos, prisões ou motivação do ataque.

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    Após o tiroteio, diversas ruas nas proximidades da Praça San Pedro, local de concentração de torcedores da Copa do Mundo, foram interditadas para permitir o trabalho das equipes de perícia. A polícia também orientou moradores e visitantes a evitarem a área até a conclusão dos procedimentos investigativos.

    Apesar de ser conhecida por reunir torcedores durante a Copa do Mundo, no momento do tiroteio não havia transmissão de partidas envolvendo Estados Unidos, México ou Canadá. O único jogo programado para o dia, entre África do Sul e Canadá, havia sido encerrado horas antes do incidente.

    A Praça San Pedro, local do tiroteio, integra a lista oficial de locais destinados à exibição pública dos jogos Copa do Mundo na região da Baía de São Francisco. Nas últimas semanas, o espaço recebeu milhares de fãs do futebol para acompanhar partidas em telões gigantes, consolidando-se como um dos principais centros de entretenimento esportivo da cidade.

    Foto aérea da Fan Fest na Cidade do México, local da abertura da Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo tem Fan Fests espalhadas pelos três países sedes. (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    As autoridades seguem coletando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias do tiroteio no local da concentração para torcedores da Copa do Mundo. Novas informações devem ser divulgadas à medida que o avanço das investigações permita identificar os responsáveis pelo ataque.

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