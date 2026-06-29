Tiroteio na Copa do Mundo: Fan Fest tem um morto e um ferido Crime ocorreu na Califórnia, em ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo; polícia investiga o caso como homicídio

Área foi interditada para perícia; moradores orientados a evitar o local.

Um tiroteio registrado na noite de domingo (28) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em uma Fan Fest da Copa do Mundo. A Praça San Pedro, em San Jose, no estado da Califórnia, Estados Unidos, é um dos principais pontos de encontro para torcedores acompanharem os jogos do Mundial em telões instalados na região e costuma receber milhares de visitantes durante o torneio.

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De acordo com a polícia de San Jose, equipes foram acionadas após denúncias de tiroteio na região de concentração de torcedores da Copa do Mundo, no cruzamento entre a North Market Street e a West Santa Clara Street. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram duas vítimas baleadas.

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Uma das vítimas morreu ainda na cena do crime. A segunda pessoa foi socorrida e encaminhada a um hospital da região em estado grave, com ferimentos considerados de risco à vida.

Tiroteio na Copa do Mundo é investigado como homicídio

Em comunicado oficial, a polícia informou que o caso está sendo tratado como homicídio e segue sob investigação. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos, prisões ou motivação do ataque.

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Após o tiroteio, diversas ruas nas proximidades da Praça San Pedro, local de concentração de torcedores da Copa do Mundo, foram interditadas para permitir o trabalho das equipes de perícia. A polícia também orientou moradores e visitantes a evitarem a área até a conclusão dos procedimentos investigativos.

Apesar de ser conhecida por reunir torcedores durante a Copa do Mundo, no momento do tiroteio não havia transmissão de partidas envolvendo Estados Unidos, México ou Canadá. O único jogo programado para o dia, entre África do Sul e Canadá, havia sido encerrado horas antes do incidente.

A Praça San Pedro, local do tiroteio, integra a lista oficial de locais destinados à exibição pública dos jogos Copa do Mundo na região da Baía de São Francisco. Nas últimas semanas, o espaço recebeu milhares de fãs do futebol para acompanhar partidas em telões gigantes, consolidando-se como um dos principais centros de entretenimento esportivo da cidade.

Copa do Mundo tem Fan Fests espalhadas pelos três países sedes. (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

As autoridades seguem coletando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias do tiroteio no local da concentração para torcedores da Copa do Mundo. Novas informações devem ser divulgadas à medida que o avanço das investigações permita identificar os responsáveis pelo ataque.

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