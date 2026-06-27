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'Essa Copa do Mundo é um desastre': desabafa capitão do Irã

Taremi comentou sobre as dificuldades que o Irã está tendo nesta edição de Copa

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
27/06/2026 11:13
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

Egito e Irã empataram por 1 a 1 na madrugada deste sábado (27) em confronto decisivo pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O jogo garantiu a seleção egípcia na segunda fase, enquanto os iranianos dependem de uma combinação de resultados para seguir vivos na competição. Contudo, o que chamou a atenção foram as falas de Mehdi Taremi, capitão do Irã, após o jogo.

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    Comentários de Taremi pós-jogo

    De acordo com o jogador, a seleção do país vive uma situação injusta desde o início do torneio. "É justo para a Fifa? Ok, bom para eles. Mas não é justo. Sempre reclamamos dessas coisas, mas ninguém ajuda. Temos que lutar contra tudo aqui", comenta.

    Taremi citou nominalmente o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e disse que a entidade precisa resolver os problemas. O jogador ainda lembrou a visita do italiano ao vestiário da seleção do Irã na estreia contra a Nova Zelândia, quando fez um breve discurso aos atletas.

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    - Essa Copa do Mundo é um desastre. A Fifa tem que resolver todos os problemas aqui, mas infelizmente não conseguiram resolver desde o começo. O Sr. Gianni Infantino veio ao nosso vestiário depois do primeiro jogo contra a Nova Zelândia e disse: 'É só o começo'. Mas a fase de grupos já vai terminar.

    Parte das reclamações de Taremi se baseia na falta de vistos dos Estados Unidos para membros da delegação. Além do próprio presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, os chefes de logística e de imprensa não tiveram seus vistos concedidos. A demora para a concretização dos documentos dos jogadores também fez com que a seleção trocasse a concentração de lugar. Antes, os iranianos ficariam em Tucson (EUA), mas acabaram se mudando para Tijuana (México), cidade próxima à fronteira.

    Além dos problemas de documentação, o capitão da equipe criticou a imposição dos Estados Unidos de que o Irã deve deixar o país imediatamente após seus jogos e voltar para a base do time no México. "Não podemos ficar no país, viajamos e nos submetemos a controles migratórios toda vez que queremos jogar. Como é possível que sempre tenhamos que viajar para Tijuana? Como jogador em uma competição profissional, isso não é certo. Eles fizeram de tudo para nos eliminar", complementou.

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    Apesar das reclamações, a seleção do Irã deixou uma cartinha no vestiário, ao fim do jogo contra o Egito, agradecendo a hospitalidade da cidade de Seattle e à torcida dos iranianos (ação que a equipe já havia feito no empate contra a Bélgica). Além dos agradecimentos, parte da carta dizia: "Nós viemos do Irã, uma terra que, há milhares de anos, coloca a honra acima da vitória. Para nós, o futebol não é apenas uma competição por resultados. É um teste de caráter. Talvez seja possível conquistar pontos de muitas maneiras, mas o respeito não. O fair play não é apenas uma linha nas regras do futebol; é a alma do jogo."

    Cartinha do Irã pós-jogo contra o Egito (Foto: Reprodução / Instagram)
    Cartinha do Irã pós-jogo contra o Egito (Foto: Reprodução / Instagram)

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    Irã ainda pode se classificar na Copa

    A seleção também conta com possibilidade de classificação. O Irã fechou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo G, com três pontos, atrás de Egito e Bélgica. Atualmente, a equipe está na sexta posição no ranking de melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

    A classificação do país vai depender de três jogos que serão disputados neste sábado (27): Croácia x Gana (18h), RD Congo x Uzbequistão (20h30) e Argélia x Áustria (23h). O Irã precisa que ao menos dois dos seguintes resultados aconteçam: derrota da Croácia, empate ou derrota de RD Congo por menos de seis gols, e que haja um vencedor em Argélia x Áustria. Se passar, o Irã vai enfrentar a Suíça, em Vancouver, no Canadá, na próxima sexta-feira (3), às 0h (de Brasília).

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