Se a Seleção Brasileira vencer nas oitavas, tem feriado? Veja o que diz a lei Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), pelas oitavas da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em caso de classificação às quartas, muita gente já faz a mesma pergunta: haverá feriado no próximo jogo do Brasil?

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A resposta é não. Os dias de jogos da Seleção Brasileira não são considerados feriados nacionais nem pontos facultativos. Assim, a legislação trabalhista não obriga empresas a dispensarem funcionários durante o expediente para acompanhar as partidas.

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Na prática, a liberação depende exclusivamente de decisão da empresa ou de acordos internos firmados com os trabalhadores. Entre as alternativas mais comuns estão a flexibilização da jornada, o banco de horas, a compensação posterior do período não trabalhado ou até a autorização para acompanhar o jogo no próprio ambiente de trabalho.

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O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reforçou o entendimento em publicação nas redes sociais. Segundo o órgão, caso a empresa opte por flexibilizar o expediente durante os jogos da Seleção, a medida deve respeitar as regras previstas na legislação trabalhista e em eventuais acordos ou convenções coletivas.

Em mais um desafio da equipe de Carlo Ancelotti, o Brasil encara a Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Se avançar, disputará as quartas de final da Copa do Mundo.

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