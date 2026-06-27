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Salah sofre lesão e pode desfalcar Egito na 2ª fase da Copa

Jogador sofreu uma leve lesão na posterior da coxa e precisou ser substituído

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:50
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Salah limpando o rosto do suor
Salah na partida entre Egito e Irã pela Copa do Mundo (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP)

O atacante Mohamed Salah, grande nome da seleção do Egito na Copa do Mundo, pode não ter condições de atuar no próximo confronto da seleção nacompetição, contra a Austrália, após sofrer uma lesão na posterior da coxa direita contra o Irã, nesta sexta-feira (26). A federação do país confirmou a lesão por meio de um comunicado nas redes sociais.

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    Salah é substituído na partida contra o Irã na Copa
    Salah sendo substituído após sentir na partida entre Egit e Irã (Foto: Stu Forster / Getty Images via AFP)

    A partida terminou empatada em 1 a 1, mas os egípcios garantiram a classificação antes mesmo de entrar em campo. Com o resultado, o Egito ficou na segunda colocação, com 5 pontos, logo atrás da Bélgica, que somou a mesma pontuação mas ficou à frente pelo critério do saldo de gols. O Irã ficou em terceiro, com três pontos.

    Tradução: "O Dr. Mohamed Aboul Ela, médico da seleção principal de futebol do Egito, revelou que os exames aos quais Mohamed Salah, capitão da seleção, foi submetido, confirmaram que ele sofre de uma lesão nos músculos posteriores da coxa, após sentir dores durante o jogo contra o Irã, sendo substituído, e o jogador já iniciou seu programa de tratamento. Aboul Ela acrescentou que, no que diz respeito à lesão de Ahmed Fathy, ele sofre de um rompimento no músculo posterior da coxa, o que torna difícil sua recuperação para o jogo contra a Austrália na 2ª fase da Copa do Mundo de 2026, enquanto Mohamed Abdel Moneim sofreu uma contusão grave no tornozelo e está sendo preparado para o mesmo jogo".

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    Salah precisou sair aos 12 minutos do segundo tempo após sentir a lesão, e deu lugar à Ahmed Mostafa Zizo. Após a substituição, o jogador ficou no banco de reservas com gelo na coxa acompanhando a partida. Apesar da preocupação, a equipe médica da delegação egípcia trabalha com a possibilidade de retorno do atacante, já que ele optou por sair visando a prevenção de uma lesão mais grave após sentir dores.

    O atacante ex-Liverpool não é a única baixa por lesão dos egípcios durante a Copa. Hamdi Fathi e Hossam Abdel Majeed se machucaram na partida anterior, contra a Nova Zelândia. Com Salah, já são quatro atletas lesionados nas partidas da fase inicial da Copa.

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    O Egito enfrentará a Austrália na segunda fase da Copa do Mundo no dia 3 de julho, às 14h. A partida já é eliminatória e vale vaga nas oitavas de final.

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