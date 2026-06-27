Bielsa é detonado por ídolo do Uruguai: 'Contaminou o ambiente' Eliminação precoce na Copa do Mundo irrita Diego Lugano

O ex-zagueiro Diego Lugano, ídolo histórico da Celeste Olímpica e do São Paulo, expressou forte descontentamento com o trabalho do técnico Marcelo Bielsa. O ex-jogador atua como comentarista convidado na transmissão da emissora "Telemundo", voltada ao público latino-americano nos Estados Unidos. Sem hesitação, o ex-capitão iniciou uma enxurrada de críticas contundentes antes mesmo que o comandante argentino pudesse conceder sua entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

Falta de identidade uruguaia

A eliminação ocorreu após campanha ruim com dois empates e uma derrota em uma chave considerada acessível. A equipe sul-americana ficou atrás da estreante seleção de Cabo Verde no grupo, que também contava com a Arábia Saudita. O resultado frustrou as expectativas dos torcedores que esperavam uma classificação tranquila para a próxima etapa da competição Mundial. A péssima jornada no campeonato coincidiu com relatos de uma rebelião interna dos atletas, descontentes com os métodos operacionais de Marcelo Bielsa.

— Contaminou o ambiente, nunca entendeu onde estava, os jogadores nunca entenderam Bielsa — disse Lugano.

Para o ex-defensor, o cerne do fracasso reside no distanciamento do treinador em relação às raízes históricas do futebol do país.

— As mudanças podem ser compreensíveis. A tática pode ser compreensiva. Mas o Bielsa nunca entendeu o Uruguai e nunca jogou como Uruguai", começou Lugano. "Em campo se paga. E foi o que aconteceu. Tenho pena dos jogadores porque quando o ambiente é complicado, quando não tem uma cultura de treinamento, é o jogador que sofre críticas e fica marcado. O técnico vai para outro país e se esquece dessa confusão. Um técnico que não deveria ter estado na Copa do Mundo, preso por um contrato milionário — completou.

continua após a publicidade

O impacto de Bielsa no Mundial

A análise do comentarista focou no prejuízo técnico e psicológico causado aos jovens talentos da atual geração. Diego Lugano demonstrou preocupação com o legado dessa comissão técnica e com a reputação dos profissionais em campo. A eliminação diante dos espanhóis selou o destino de uma gestão marcada pelo desgaste administrativo e pela falta de sinergia coletiva.

O desabafo final do ídolo uruguaio reforçou o sentimento de indignação com as decisões da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

— Me dá pena pelos garotos porque não puderam competir, é um erro que espero que o Uruguai nunca mais cometa — lamenta o ídolo uruguaio.

Brasil x Japão

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.