logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bielsa é detonado por ídolo do Uruguai: 'Contaminou o ambiente'

Eliminação precoce na Copa do Mundo irrita Diego Lugano

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 11:58
Favorite o Lance! no Google
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)

O ex-zagueiro Diego Lugano, ídolo histórico da Celeste Olímpica e do São Paulo, expressou forte descontentamento com o trabalho do técnico Marcelo Bielsa. O ex-jogador atua como comentarista convidado na transmissão da emissora "Telemundo", voltada ao público latino-americano nos Estados Unidos. Sem hesitação, o ex-capitão iniciou uma enxurrada de críticas contundentes antes mesmo que o comandante argentino pudesse conceder sua entrevista coletiva.

continua após a publicidade
  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela

    Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos

    Flamengo
    Há 2 horas
  • Palpites dos jogos da Copa do Mundo de 2026

    Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercados

    Palpites
    Há 2 horas
    • Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

    Falta de identidade uruguaia

    A eliminação ocorreu após campanha ruim com dois empates e uma derrota em uma chave considerada acessível. A equipe sul-americana ficou atrás da estreante seleção de Cabo Verde no grupo, que também contava com a Arábia Saudita. O resultado frustrou as expectativas dos torcedores que esperavam uma classificação tranquila para a próxima etapa da competição Mundial. A péssima jornada no campeonato coincidiu com relatos de uma rebelião interna dos atletas, descontentes com os métodos operacionais de Marcelo Bielsa.

    — Contaminou o ambiente, nunca entendeu onde estava, os jogadores nunca entenderam Bielsa — disse Lugano.

    Para o ex-defensor, o cerne do fracasso reside no distanciamento do treinador em relação às raízes históricas do futebol do país.

    — As mudanças podem ser compreensíveis. A tática pode ser compreensiva. Mas o Bielsa nunca entendeu o Uruguai e nunca jogou como Uruguai", começou Lugano. "Em campo se paga. E foi o que aconteceu. Tenho pena dos jogadores porque quando o ambiente é complicado, quando não tem uma cultura de treinamento, é o jogador que sofre críticas e fica marcado. O técnico vai para outro país e se esquece dessa confusão. Um técnico que não deveria ter estado na Copa do Mundo, preso por um contrato milionário — completou.

    continua após a publicidade

    O impacto de Bielsa no Mundial

    A análise do comentarista focou no prejuízo técnico e psicológico causado aos jovens talentos da atual geração. Diego Lugano demonstrou preocupação com o legado dessa comissão técnica e com a reputação dos profissionais em campo. A eliminação diante dos espanhóis selou o destino de uma gestão marcada pelo desgaste administrativo e pela falta de sinergia coletiva.

    O desabafo final do ídolo uruguaio reforçou o sentimento de indignação com as decisões da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

    — Me dá pena pelos garotos porque não puderam competir, é um erro que espero que o Uruguai nunca mais cometa — lamenta o ídolo uruguaio.

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Raphinha acena para fãs após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraRaphinha não viaja com o Brasil para partida contra o JapãoHá 1 minuto
    Scaloni ao lado do jornalista Enrique Macaya Márquez, de 91 anos
    Copa do Mundo 2026Quem é o jornalista que cobriu 18 Copas e 'obrigou' Scaloni a fazer revelação sobre MessiHá 9 minutos
    Neymar e Lucas Paquetá em altinha antes do treino da Seleção Brasileira começar
    Seleção BrasileiraSem Raphinha, Brasil treina forte para duelo com o Japão na Copa do MundoHá 10 minutos
    Copa do Mundo 2026Reserva, Memphis tem conversa individual com técnico da HolandaHá 11 minutos
    Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
    Fora de CampoNatália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante CopaHá 15 minutos
    O meio-campista do Uruguai, Giorgian De Arrascaeta (nº 10), e o defensor do Uruguai, Guillermo Varela (nº 13), reagem após a derrota na partida de futebol contra a Espanha pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Guadalajara Stadium, em Zapopan (Foto: Ulises Ruiz / Afp)
    Copa do Mundo 2026Decepção? Astros do Flamengo e Palmeiras passam a Copa inteira no bancoHá 25 minutos

    Mais LANCE!

    Seleção do Irã deixa mensagem pedindo fair play no futebol: 'teste de caráter'
    Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
    'Essa Copa do Mundo é um desastre': desabafa capitão do Irã
    Capitão do Irã detona Fifa após empate contra o Egito: 'É um desastre'
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo: veja o que está em jogo no último dia da fase de grupos
    Sonho de enfrentar Messi se torna realidade para Cabo Verde
    Atacante e atriz assistiram a Brasil x Haiti juntos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Rodrygo e Maisa reacendem rumores de affair em jogo da Seleção Brasileira
    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo
    Três seleções se classificaram ao mata-mata da Copa mesmo antes de entrarem em campo
    senegal copa do mundo
    Senegal aplica goleada inédita de cinco gols e carimba vaga no mata-mata da Copa
    Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela
    Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do Mundo: veja os jogos já definidos do mata-mata
    Muslera pede perdão por fiascos na Copa e desabafa: 'Nunca sofri tanto'
    Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Seleção, Argentina e Portugal desafiam preços abusivos e lotam estádios na Copa