Resultados do dia: veja os placares do 7º dia da Copa do Mundo Grande surpresa do dia foi logo na primeira partida entre Portugal e Congo

Cristiano Ronaldo decepciona, Harry Kane dá show e a Colômbia estreia com vitória. O sétimo dia da Copa do Mundo de 2026 foi marcado por mais uma zebra no torneio, com Portugal tropeçando diante da RD Congo, além de uma atuação de gala da Inglaterra no melhor jogo do Mundial até aqui.

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Portugal tropeça e Inglaterra encanta

No primeiro jogo do dia, Portugal decepcionou e empatou por 1 a 1 com a RD Congo, em Houston, pela estreia do Grupo K. Os portugueses saíram na frente logo no início com João Neves e controlaram boa parte da partida, mas diminuíram o ritmo e viram Wissa marcar nos acréscimos para garantir um resultado histórico para os africanos.

A partida marcou a sexta participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, mas o camisa 7 teve atuação discreta e passou em branco. O empate aumentou a lista de favoritos que já tropeçaram na primeira rodada.

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Logo depois, a Inglaterra e a Croácia protagonizaram o melhor jogo da Copa até aqui. Em Dallas, os ingleses venceram por 4 a 2 em uma partida eletrizante, com direito a dois gols de Harry Kane.

Os croatas buscaram o empate em duas oportunidades, com Martin Baturina e Petar Musa, mas Jude Bellingham e Marcus Rashford decidiram na etapa final. Com o resultado, a seleção inglesa larga na frente no Grupo L e confirma o favoritismo para avançar às oitavas de final.

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Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Alex Menedez/ AFP)

Gana vence no fim e assume vice-liderança

Fechando o Grupo L, Gana derrotou o Panamá por 1 a 0, em Toronto. O duelo foi equilibrado e de poucas oportunidades, mas Caleb Yirenkyi apareceu nos acréscimos para marcar o gol da vitória ganesa. Com o resultado, os africanos somam os mesmos três pontos da Inglaterra, mas ficam atrás no saldo de gols.

Luis Díaz comanda vitória da Colômbia

Na última partida do dia, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca, e assumiu a liderança do Grupo K no saldo de gols. Empurrados pela torcida colombiana, os sul-americanos abriram o placar ainda no primeiro tempo. Luis Díaz fez bela jogada e encontrou Daniel Muñoz, que balançou as redes.

Na volta do intervalo, Fayzullaev empatou para os uzbeques e chegou a assustar os colombianos. Mas a reação durou pouco. Menos de cinco minutos depois, Luis Díaz apareceu novamente, desta vez para marcar e recolocar a Colômbia em vantagem. Já nos minutos finais, Campaz aproveitou cruzamento na área e fechou o placar de cabeça, sacramentando a vitória por 3 a 1.

Veja os resultados do 7º dia da Copa do Mundo