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Resultados do dia: veja os placares do 10º dia da Copa do Mundo

Brasil e Marrocos vencem, EUA se classificam, e Haiti e Turquia são eliminadas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 02:41
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Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Brasil vence a primeira na Copa do Mundo, equipes são eliminadas e mais uma afitriã se garante no mata-mata na competição. O décimo dia da competição marcado pela vitória da Seleção Brasileira com show de Matheus Cunha e Vini Jr., a classificação dos Estados Unidos após vencer a Austrália por 2 a 0, em Seattle e o adues de Haiti e Turquia.

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    Estados Unidos vencem e se classificam

    Após o México cravar vaga no mata-mata da Copa do Mundo, outro país mandante, Estados Unidos, garantiu vaga na próxima fase da competição. Após golear o Paraguai por 4 a 1 na estreua, os EUA não tiveram dificuldades diante da Austrália e bateram os rivais por 2 a 0 em Seattle, no jogo de abertura desta sexta-feira. Cameron Burgess, contra, e Alex Freeman, ambos no primeiro tempo, marcaram no duelo.

    Os Estados Unidos estão de volta ao mata-mata pela segunda edição consecutiva. Em 2022, os americanos caíram nas oitavas de final, após derrota por 3 a 1 para a Holanda. A melhor campanha do país (no novo formato) foi em 2002, quando alcançaram as quartas de final.

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    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

    Marrocos e Brasil vencem no Grupo C

    Marrocos marcou um gol com um minuto de partida e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer a Escócia por 1 a 0. Saibari, o mesmo que marcou gol contra o Brasil na estreia, recebeu um belo lançamento de Barahim Díaz e finalizou na diagonal e no alto da meta de Gunn. Agora, os marroquinos somam 4 pontos no Grupo C.

    A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.

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    Saibiri, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Saibiri, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Logo na sequência, o Brasil construiu a vitória ainda na primeira etapa e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer o Haiti por 3 a 0. Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr marcaram os gols da Seleção na Filadélfia, aproveitando os passes em profundidade e lançamentos para superar a retranca haitiana. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti somam 4 pontos e assumem a liderança do Grupo C, enquanto os haitianos foram eliminados.

    O resultado também marca um passo importante para aliviar a pressão sobre a Seleção Brasileira na competição. Após um segundo tempo de ritmo reduzido e alterações que não mudaram o placar, o Brasil garantiu os três pontos e agora foca no duelo contra a Escócia na próxima quarta-feira (26), em Miami, onde jogará para assegurar de vez a liderança isolada da chave.

    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Turquia perde mais uma e é eliminada

    Paraguai surpreendeu e venceu a Turquia por 1 a 0 em Santa Clara, e garantiu um resultado fundamental na Copa do Mundo. Logo no primeiro minuto de partida, a seleção sul-americana pressionou a saída de bola adversária e abriu o placar com Matías Galarza, que acertou um belo chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição do torneio. Mesmo com a pressão turca no fim, o sul-americanos mantiveram o placar.

    Com o resultado, a Turquia segue zerada na tabela e, mesmo em caso de vitória sobre os Estados Unidos na última rodada, não consegue se classificar, já que perde no confronto direto (primeiro critério de desempate) para a Austrália e para o Paraguai. Assim, os turcos se unem ao Haiti como as primeiras eliminadas da Copa do Mundo

    Já os sul-americanos precisam vencer os australianos na última rodada para se garantir na segunda colocação e voltar ao mata-mata após 16 anos, quando chegaram às quartas de final, na África do Sul.

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    Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    Veja os resultados do 10º dia da Copa do Mundo

    • Estados Unidos 2x0 Austrália
    • Escócia 0x1 Marrocos
    • Brasil 3x0 Haiti
    • Turquia 0x1 Paraguai

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