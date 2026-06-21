Regra anticera é aplicada pela primeira vez na Copa do Mundo Bélgica e Irã empataram sem gols

A nova regra anticera implementada pela IFAB (International Football Association Board) teve sua primeira aplicação na Copa do Mundo de 2026 durante o empate por 0 a 0 entre Bélgica e Irã, neste domingo (21). A situação ocorreu na reta final da partida e deixou a seleção iraniana atuando temporariamente com apenas 10 jogadores em campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, quando o técnico do Irã promoveu a entrada do atacante Hosseinzadeh no lugar do volante Saeid Ezatolahi. No entanto, o meio-campista demorou mais do que o tempo permitido para deixar o gramado e acabou punido pela nova regulamentação.

Segundo a regra aprovada pela IFAB no início do ano, o atleta substituído deve sair de campo em até 10 segundos após a confirmação da troca. Caso ultrapasse esse limite, o jogador que entraria precisa aguardar até a primeira paralisação após um minuto de bola rolando para ser autorizado a participar da partida.

continua após a publicidade

Com isso, Hosseinzadeh ficou impedido de entrar imediatamente, enquanto o Irã precisou seguir jogando com um homem a menos por mais de dois minutos. A entrada do atacante só foi liberada após uma interrupção da partida causada por um impedimento.

Durante o período em que os iranianos estiveram em desvantagem numérica, a Bélgica criou uma das melhores oportunidades do jogo. De Cuyper finalizou com perigo, mas parou em grande defesa do goleiro Beiranvand, que garantiu a manutenção do empate.

continua após a publicidade

Curiosamente, os belgas também não estavam com força máxima naquele momento. O zagueiro Ngoy havia sido expulso anteriormente, deixando as duas equipes com 10 jogadores em campo.

Zagueiro Nathan Ngoy foi expulso em Irã x Bélgica (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Regra anticera não é a única novidade

A mudança faz parte de um pacote de medidas criado pela IFAB para combater a perda deliberada de tempo durante as partidas. Além da regra envolvendo substituições, a entidade também aprovou limites mais rígidos para cobranças de laterais e tiros de meta, com o objetivo de aumentar o tempo efetivo de bola em jogo.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.