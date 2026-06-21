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Regra anticera é aplicada pela primeira vez na Copa do Mundo

Bélgica e Irã empataram sem gols

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 20:17
Atualizado há 2 minutos
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Irã e Bélgica empataram sem gols na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Irã e Bélgica empataram sem gols na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A nova regra anticera implementada pela IFAB (International Football Association Board) teve sua primeira aplicação na Copa do Mundo de 2026 durante o empate por 0 a 0 entre Bélgica e Irã, neste domingo (21). A situação ocorreu na reta final da partida e deixou a seleção iraniana atuando temporariamente com apenas 10 jogadores em campo.

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    O lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, quando o técnico do Irã promoveu a entrada do atacante Hosseinzadeh no lugar do volante Saeid Ezatolahi. No entanto, o meio-campista demorou mais do que o tempo permitido para deixar o gramado e acabou punido pela nova regulamentação.

    Segundo a regra aprovada pela IFAB no início do ano, o atleta substituído deve sair de campo em até 10 segundos após a confirmação da troca. Caso ultrapasse esse limite, o jogador que entraria precisa aguardar até a primeira paralisação após um minuto de bola rolando para ser autorizado a participar da partida.

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    Com isso, Hosseinzadeh ficou impedido de entrar imediatamente, enquanto o Irã precisou seguir jogando com um homem a menos por mais de dois minutos. A entrada do atacante só foi liberada após uma interrupção da partida causada por um impedimento.

    Durante o período em que os iranianos estiveram em desvantagem numérica, a Bélgica criou uma das melhores oportunidades do jogo. De Cuyper finalizou com perigo, mas parou em grande defesa do goleiro Beiranvand, que garantiu a manutenção do empate.

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    Curiosamente, os belgas também não estavam com força máxima naquele momento. O zagueiro Ngoy havia sido expulso anteriormente, deixando as duas equipes com 10 jogadores em campo.

    Zagueiro Nathan Ngoy foi expulso em Irã x Bélgica (Foto: Etienne Laurent / AFP)

    Regra anticera não é a única novidade

    A mudança faz parte de um pacote de medidas criado pela IFAB para combater a perda deliberada de tempo durante as partidas. Além da regra envolvendo substituições, a entidade também aprovou limites mais rígidos para cobranças de laterais e tiros de meta, com o objetivo de aumentar o tempo efetivo de bola em jogo.

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