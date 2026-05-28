O Barcelona fechou a contratação do atacante Anthony Gordon, de 25 anos. A informação foi publicada por veículos da imprensa da Espanha e da Inglaterra nesta quarta-feira (27). A transferência definitiva junto ao Newcastle custará 80 milhões de euros (cerca de R$ 467 milhões na cotação atual). O atleta inglês assinará um contrato de quatro temporadas com a equipe da Catalunha, com validade estipulada até o mês de junho de 2030.

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Gordon despertou o interesse do clube espanhol após uma temporada de números expressivos. O atacante marcou dez gols na última edição da Champions League e encerrou o seu ciclo no futebol inglês com 17 gols e cinco assistências em 46 partidas. O desempenho rendeu ao jogador uma convocação do técnico Thomas Tuchel para a seleção da Inglaterra, que disputará a Copa do Mundo de 2026.

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As tratativas ocorreram de forma direta pelo diretor esportivo do Barcelona, Deco, ao lado de seu auxiliar, Bojan Krkic. A dupla viajou à Inglaterra para alinhar os detalhes com os representantes do atleta. Com o acerto rápido, o time catalão superou a concorrência de equipes como Liverpool e Bayern de Munique, que também demonstraram interesse oficial na aquisição do ponta britânico.

Anthony Gordon comemorando gol do Newcastle na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)

Exames médicos e reformulação do elenco

O atacante viaja para a Espanha nesta quinta-feira (28) para realizar os exames médicos de rotina nas instalações do Barcelona. Após a aprovação física, ele embarca para a Flórida, nos Estados Unidos, onde se reunirá com a delegação inglesa para os preparativos finais do Mundial. Para viabilizar a mudança, o jogador receberá uma valorização financeira expressiva, com um salário semanal na casa de 300 mil libras.

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A contratação faz parte do processo de reformulação do setor ofensivo blaugrana após a saída confirmada do centroavante Robert Lewandowski. Apesar do alto investimento em Gordon, a diretoria espanhola ainda busca a contratação de um substituto direto para a posição de camisa nove, com alvos mapeados como João Pedro, do Chelsea, e Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, além da procura por um zagueiro de peso para o sistema defensivo.

Comemoração do Barcelona após título da LaLiga (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

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