Quem a Argentina pega nas oitavas de final da Copa do Mundo?
Albiceleste superou Cabo Verde na prorrogação e agora encara o Egito
A Argentina sofreu, mas garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, os atuais campeões mundiais definiram o seu próximo passo no torneio.
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A seleção argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
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O caminho até as oitavas de Argentina e Egito
A vaga da Argentina foi conquistada em um jogo repleto de alternativas. Lionel Messi abriu o placar no primeiro tempo, mas Deroy Duarte empatou para Cabo Verde na etapa final. Na prorrogação, Lisandro Martínez colocou os argentinos na frente, mas Sidny Cabral empatou novamente com um gol de fora da área. A vitória só foi selada com um gol de cabeça do zagueiro Cuti Romero e uma defesa decisiva de Dibu Martínez no fim.
Do outro lado, o Egito chega credenciado pela eficiência nas penalidades máximas. A equipe africana suportou a pressão da Austrália e conta com a organização defensiva para tentar surpreender os atuais detentores do título mundial.
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