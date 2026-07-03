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Quem a Argentina pega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Albiceleste superou Cabo Verde na prorrogação e agora encara o Egito

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 21:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O zagueiro argentino número 6, Lisandro Martínez, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde
Cuti Romero comemora o gol de cabeça que garantiu a vitória da Argentina na prorrogação (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A Argentina sofreu, mas garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, os atuais campeões mundiais definiram o seu próximo passo no torneio.

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    A seleção argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs / AFP)
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    • O caminho até as oitavas de Argentina e Egito

    A vaga da Argentina foi conquistada em um jogo repleto de alternativas. Lionel Messi abriu o placar no primeiro tempo, mas Deroy Duarte empatou para Cabo Verde na etapa final. Na prorrogação, Lisandro Martínez colocou os argentinos na frente, mas Sidny Cabral empatou novamente com um gol de fora da área. A vitória só foi selada com um gol de cabeça do zagueiro Cuti Romero e uma defesa decisiva de Dibu Martínez no fim.

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    Do outro lado, o Egito chega credenciado pela eficiência nas penalidades máximas. A equipe africana suportou a pressão da Austrália e conta com a organização defensiva para tentar surpreender os atuais detentores do título mundial.

    Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo
    Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

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