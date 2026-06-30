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Qual foi o placar de Costa do Marfim x Noruega na Copa do Mundo?

Confronto definiu o adversário do Brasil nas oitavas

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 19:12
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Haaland, da Noruega, em disputa de bola contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
Haaland marcou contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Noruega será a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo após se classificar contra a Costa do Marfim na segunda fase da competição. O jogo terminou em 2 a 1 para os europeus, que eliminaram os africanos, que marcaram com Amad Diallo. Apesar de abrir o placar no primeiro tempo com Antonio Nusa, a seleção norueguesa só conseguiu a vitória nos minutos finais da partida, nos pés de Erling Haaland, o camisa 9 do Manchester City.

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    Brasil e Noruega se enfrentarão nas oitavas de final em partida que será disputada no próximo domingo (5) às 17h (de Brasília). O jogo será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio que receberá o confronto é o mesmo que sediará a grande final da Copa do Mundo.

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Como foi o jogo entre Costa do Marfim e Noruega?

    Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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    Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

    Costa do Marfim iguala após mudanças da comissão técnica, mas a estrela de Haaland brilha no fim

    A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

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    A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

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