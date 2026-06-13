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Qual é o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo?

Seleção Brasileira entra em campo novamente na próxima sexta-feira (19)

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/06/2026 21:32
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Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

Após o empate por 1 a 1 com a seleção de Marrocos, o Brasil já virou a chave e busca a primeira vitória nesta edição da Copa do Mundo. A estreia aconteceu na noite deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    • O próximo compromisso da Amarelinha será na sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerra sua participação na fase de grupos no dia 24 de junho, em Miami, quando enfrenta a Escócia, às 19h (de Brasília).

    Em 96 anos de história, a Seleção Brasileira foi derrotada em estreias de Copa do Mundo em apenas duas oportunidades. A primeira aconteceu em 14 de julho de 1930, quando o Brasil perdeu para a extinta Iugoslávia por 2 a 1, no Uruguai. A segunda derrota ocorreu diante da Espanha, por 3 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1934.

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    Vini Jr. marcou o gol de empate da Seleção diante do Marrocos. (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Vini Jr. marcou o gol de empate da Seleção diante do Marrocos. (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

    Agenda da Copa do Mundo deste domingo (14):

    Austrália x Turquia - 1h (de Brasília) - Vancouver (Canadá) - 1ª rodada do Grupo D

    Alemanha x Curaçao - 14h (de Brasília) - Houston (EUA) - 1ª rodada do Grupo E

    Costa do Marfim x Equador - 20h (de Brasília) - Filadélfia (EUA) - 1ª rodada do Grupo E

    Holanda x Japão - 17h (de Brasília) - Dallas (EUA) - 1ª rodada do Grupo F

    Suécia x Tunísia - 23h (de Brasília) - El Gigante de Acero (México) - 1ª rodada do Grupo F

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