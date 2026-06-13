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Quantas substituições podem ser feitas na Copa do Mundo 2026?

Regra implementada em 2022 segue em vigor atualmente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:15
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Bruno Guimarães cumprimenta Danilo Santos ao ser substituído no jogo entre Brasil e Marrocos
Bruno Guimarães cumprimenta Danilo Santos ao ser substituído no jogo entre Brasil e Marrocos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Na Copa do Mundo de 2026, cada equipe pode fazer cinco substituições dentro dos noventa minutos de jogo. Não houve alteração em relação a regra implementada no Mundial de 2022, que foi realizado no Catar.

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    No entanto, a Copa do Mundo não descarta uma sexta substituição dentro do tempo regulamentar desde que a mudança ocorra por um caso de concussão por um choque de cabeça. Dessa forma, as equipes podem ganhar uma mexida extra desde que o motivo seja informado à arbitragem.

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    Nesse caso, a equipe adversária também ganha uma substituição extra para que as duas seleções possam ter o mesmo número de mudanças durante a partida. A implementação da regra em 2022 visa preservar a integridade físicas dos jogadores.

    Além das cinco substituições "tradicionais", as equipes também têm direito a uma substituição a mais caso uma partida vá para a prorrogação. No entanto, essa possibilidade não existe em jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, mas apenas em confrontos de mata-mata.

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    Mudança na regra de substituições na Copa do Mundo de 2022

    Desde o assolamento da pandemia da Covid-19, em 2020, a Fifa permitiu a realização de cinco substituições nas partidas de futebol. A medida foi tomada para diminuir a quantidade de lesões dos atletas.

    Com a aprovação de grande parte do público e dos jogadores, a International Football Association Board, que define as regras do esporte bretão, manteve a medida e tornou obrigatória nas competições a partir de 2022. Portanto, essa é a primeira edição de Copa do Mundo que as seleções podem fazer mais de três substituições no tempo normal.

    Além disso, outra mudança importante na regra foi feita. Com o aumento dos choques entre atletas, a Fifa determinou que os times podem realizar uma substituição extra em caso de concussão de atletas ou choques de cabeça.

    Para a implementação da medida, a Fifa também determinou que os médicos, sendo um da própria seleção em questão e um representante da organização do torneio, farão o diagnóstico em torno de três minutos para tornar possível a alteração do atleta ou não.

    A Fifa também terá um outro médico com acesso às imagens das transmissões, para ajudar no processo, que deve ser o mais rápido e, ao mesmo tempo delicado possível.

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