Quantas substituições podem ser feitas na Copa do Mundo 2026? Regra implementada em 2022 segue em vigor atualmente

Na Copa do Mundo de 2026, cada equipe pode fazer cinco substituições dentro dos noventa minutos de jogo. Não houve alteração em relação a regra implementada no Mundial de 2022, que foi realizado no Catar.

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No entanto, a Copa do Mundo não descarta uma sexta substituição dentro do tempo regulamentar desde que a mudança ocorra por um caso de concussão por um choque de cabeça. Dessa forma, as equipes podem ganhar uma mexida extra desde que o motivo seja informado à arbitragem.

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Nesse caso, a equipe adversária também ganha uma substituição extra para que as duas seleções possam ter o mesmo número de mudanças durante a partida. A implementação da regra em 2022 visa preservar a integridade físicas dos jogadores.

Além das cinco substituições "tradicionais", as equipes também têm direito a uma substituição a mais caso uma partida vá para a prorrogação. No entanto, essa possibilidade não existe em jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, mas apenas em confrontos de mata-mata.

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Mudança na regra de substituições na Copa do Mundo de 2022

Desde o assolamento da pandemia da Covid-19, em 2020, a Fifa permitiu a realização de cinco substituições nas partidas de futebol. A medida foi tomada para diminuir a quantidade de lesões dos atletas.

Com a aprovação de grande parte do público e dos jogadores, a International Football Association Board, que define as regras do esporte bretão, manteve a medida e tornou obrigatória nas competições a partir de 2022. Portanto, essa é a primeira edição de Copa do Mundo que as seleções podem fazer mais de três substituições no tempo normal.

Além disso, outra mudança importante na regra foi feita. Com o aumento dos choques entre atletas, a Fifa determinou que os times podem realizar uma substituição extra em caso de concussão de atletas ou choques de cabeça.

Para a implementação da medida, a Fifa também determinou que os médicos, sendo um da própria seleção em questão e um representante da organização do torneio, farão o diagnóstico em torno de três minutos para tornar possível a alteração do atleta ou não.

A Fifa também terá um outro médico com acesso às imagens das transmissões, para ajudar no processo, que deve ser o mais rápido e, ao mesmo tempo delicado possível.

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