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Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (30/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta terça-feira (30) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 09:30
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Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo dá sequência nesta terça-feira (30) aos 16-avos de final com mais três confrontos eliminatórios. O destaque do dia é o duelo entre França e Suécia, mas Noruega, Costa do Marfim, México e Equador também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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    • Depois da abertura do mata-mata, a competição segue com confrontos que colocam frente a frente seleções que fizeram campanhas consistentes na fase de grupos. A Noruega tenta confirmar o favoritismo diante da Costa do Marfim, enquanto a França coloca o 100% de aproveitamento à prova contra a Suécia. Fechando a programação, México e Equador disputam uma vaga nas oitavas em um duelo entre duas equipes que chegam embaladas por boas campanhas na primeira fase.

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    Costa do Marfim x Noruega - 14h

    Costa do Marfim e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

    O confronto reúne duas seleções que terminaram a fase de grupos com seis pontos. A Costa do Marfim avançou como vice-líder do Grupo E após vencer Equador e Curaçao, enquanto a Noruega ficou em segundo no Grupo I, impulsionada pelos quatro gols de Haaland. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final.

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    França x Suécia - 18h

    França e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

    A seleção francesa chega embalada após liderar o Grupo I com 100% de aproveitamento e dez gols marcados. Do outro lado, a Suécia avançou como uma das melhores terceiras colocadas e tenta surpreender uma das favoritas ao título para seguir viva no Mundial.

    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    México x Equador - 22h

    México e Equador se enfrentam nesta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

    Os mexicanos chegam invictos e com 100% de aproveitamento após liderarem o Grupo A sem sofrer gols. O Equador garantiu a classificação ao vencer a Alemanha na última rodada e tenta manter o embalo para avançar às oitavas de final em um dos confrontos mais equilibrados desta fase.

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