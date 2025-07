Web se assusta com lesão de Musiala em PSG x Bayern: ‘Cena horrível’

O meio-campista Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma lesão no pé esquerdo após se chocar contra o goleiro Donnarumma, do PSG, durante uma disputa de bola. As imagens do lance foram fortes e impressionaram os torcedores na web. A jogada ocorreu no último minuto do primeiro tempo do duelo entre os times europeus, neste sábado (05), no Mundial de Clubes.

Musiala precisou receber atendimento médico ainda no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Depois da lesão do jovem jogador do Bayern de Munique, o goleiro italiano se desesperou e deixou o campo transtornado, sem acreditar no que estava vendo. Outros jogadores também ficaram atordoados com a gravidade da contusão e se chocaram com a cena.

Musiala deitado no gramado após o choque contra o goleiro Donnarumma (Foto:Paul Ellis/AFP)

Com a lesão, o jogador alemão não voltou para o segundo tempo contra o PSG, sendo substituído pelo compatriota Ginabry. Até o instante da publicação desta nota, ainda não se sabe a gravidade ou tipo de lesão sofrida por Musiala.

PSG e Bayern de Munique se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O time francês, campeão europeu pela primeira vez, chegou às quartas de final com moral alta, após liderar seu grupo e golear o Inter Miami por 4 a 0 nas oitavas, destacando-se como a melhor defesa do torneio, com apenas um gol sofrido.

Impulsionado por um ataque potente que marcou 16 gols até agora, incluindo a vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo nas oitavas, o time alemão busca manter a boa fase contra o PSG, tendo vencido seis dos últimos sete confrontos diretos.