'Marecia passar': Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, analisa classificação na Copa Zagueiro do Palmeiras converteu sua cobrança nas penalidades contra a Alemanha e celebrou vaga nas oitavas

Autor de um dos gols do Paraguai na cobrança de pênaltis, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez foi fundamental para que sua seleção garantisse vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após 120 minutos de pressão da Alemanha e um empate por 1 a 1, o defensor acredita que a classificação foi merecida pelo empenho do elenco antes e durante o confronto.

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A vitória do Paraguai nos pênaltis é considerada a primeira zebra do mata-mata desta Copa do Mundo. Mas, apesar do favoritismo do lado alemão, o zagueiro do Palmeiras exaltou o trabalho feito pelos jogadores ao lado do técnico Gustavo Alfaro, destacando a importância da união do grupo do sentimento de "ser Paraguai" dentro de campo.

- Eu creio que a sensação que estamos sentindo agora é difícil de explicar. Estou muito orgulhoso dos meus companheiros, do grupo… e creio que esse grupo merecia passar. A verdade é que nós, com toda a situação e com tudo o que foi dito [sobre a partida], passamos que o recado é a união. O grupo tem uma fortaleza incrível para enfrentar qualquer situação. Hoje era uma partida em que tínhamos que "ser Paraguai" mais do que nunca e acho que, no fundo, a Alemanha sabia que, se quisesse ganhar, teria que "suar sangue". Venderíamos muito caro uma derrota - disse o jogador.

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Gustavo Gómez dedicou a vitória e a classificação para sua família e toda a população paraguaia. O jogador afirmou que a campanha do Paraguai na Copa também tem a função de levar alegria ao povo e que a equipe tem focado ao máximo em corrigir os erros a cada partida jogada no Mundial.

- E agora quero dedicar esse triunfo a toda nação paraguaia, para minha família. Como disse, a seleção está dando uma felicidade tremenda ao país, e é isso que estamos fazendo em cada partida e cada treinamento. Esse grupo tem a humildade de reconhecer os erros, corrigi-los, e é isso que estamos plantando para que, no futuro, a gente tenha uma equipe sólida em todos os sentidos e com valores fortalecidos em todos os sentidos - afirmou Gómez.

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Na disputa de penalidades, o zagueiro marcou logo na segunda cobrança, que manteve o Paraguai na frente na disputa. Antes, Havertz, autor do gol dos alemães no tempo normal, havia perdido, e Mauricio, companheiro de Palmeiras, havia marcado. A Alemanha teve um respiro ao ver Neuer pegar duas cobranças seguidas, de Sanabria e Balbuena, mas Jonathan Tah perdeu e Canales balançou as redes na última oportunidade.