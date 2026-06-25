Colômbia x Portugal Palpite – Análise e odds (27/06)

Confira os palpites e informações de Colômbia x Portugal pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Resultado: Empate – 3,60 na Br4Bet Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1,88 na BetMGM Aposta de valor: Cristiano Ronaldo marcar a qualquer momento – 1,95 na Vbet Placar provável: Colômbia 1 x 1 Portugal – 6,66 na Br4Bet

Colômbia e Portugal se enfrentam neste sábado (27), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pela terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A seleção colombiana lidera a chave, com seis pontos, enquanto os portugueses somam quatro e precisam vencer para assumir a primeira posição.

A Colômbia chega classificada e com 100% de aproveitamento. Portugal, por sua vez, reagiu bem após tropeçar na estreia e ainda mira a liderança para chegar em melhor condição ao mata-mata.

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Melhores palpites para Colômbia x Portugal pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Colômbia defende liderança, Portugal mira topo do grupo

A Colômbia voltou à Copa do Mundo depois de ficar fora da edição de 2022 e começou o torneio com autoridade. Na estreia, venceu o Uzbequistão por 3 x 1 no Estádio Azteca, com gols de Daniel Muñoz, Luis Díaz e Jaminton Campaz.

Na segunda rodada, a equipe de Néstor Lorenzo mostrou maturidade competitiva ao bater a RD Congo por 1 x 0, em Guadalajara. Mais uma vez, Daniel Muñoz foi decisivo, marcando aos 76 minutos e confirmando a classificação antecipada.

O equilíbrio defensivo tem sido um dos pontos fortes colombianos. A equipe sofreu apenas um gol em dois jogos, tem boa proteção de Jefferson Lerma no meio-campo e conta com uma dupla de zaga sólida formada por Davinson Sánchez e Jhon Lucumí.

A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas teve oscilações, mas reforçou a competitividade do grupo. Depois de começar invicta, a Colômbia passou por sequência negativa, mas reagiu na reta final e garantiu vaga com vitórias importantes sobre Bolívia e Venezuela.

Portugal iniciou a Copa com um empate frustrante contra a RD Congo. A equipe saiu na frente com João Neves logo aos seis minutos, mas sofreu o empate nos acréscimos do primeiro tempo, em gol de Yoane Wissa, e não conseguiu transformar posse em domínio real.

A resposta veio com força na segunda rodada. Contra o Uzbequistão, Portugal goleou por 5 x 0 em Houston, com dois gols de Cristiano Ronaldo, falta convertida por Nuno Mendes, gol contra de Nematov e bola na rede de Rafael Leão, que entrou no segundo tempo.

Cristiano Ronaldo voltou a fazer história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo. Aos 41 anos, o capitão português soma dez gols em Mundiais e segue como referência de uma seleção que também conta com Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, João Félix e Rafael Leão.

Confrontos diretos entre Colômbia x Portugal

Colômbia e Portugal nunca se enfrentaram no futebol masculino profissional. O duelo no Hard Rock Stadium será o primeiro capítulo do confronto direto entre as duas seleções.

A ausência de retrospecto aumenta o peso da leitura tática atual. Lorenzo e Martínez não têm referências de jogos anteriores entre os países, o que torna a preparação específica ainda mais importante.

No Grupo K, os dois times já mostraram força. A Colômbia chega com 100% de aproveitamento, enquanto Portugal tem o melhor saldo da chave após a goleada sobre o Uzbequistão.

Notícias de Colômbia x Portugal

Colômbia: desfalques e dúvidas

A Colômbia não registrou lesões relevantes durante a fase de grupos. Néstor Lorenzo deve manter a base dos dois primeiros jogos, com Camilo Vargas no gol e uma defesa sustentada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica.

James Rodríguez segue como referência criativa. Aos 34 anos, o camisa 10 disputa possivelmente sua última Copa do Mundo e ainda carrega o peso simbólico da campanha de 2014, quando foi artilheiro do torneio.

Gustavo Puerta deve continuar no meio-campo, ao lado de Jefferson Lerma e Jhon Arias. O trio oferece equilíbrio entre marcação, circulação e chegada ao ataque, especialmente quando a Colômbia recupera a bola em bloco médio.

No ataque, Luis Díaz é o principal nome. O ponta chega de grande temporada pelo Bayern de Munique e já marcou nesta Copa. Luis Suárez deve atuar como centroavante, com James partindo de uma função mais aberta ou flutuando por dentro.

Provável escalação da Colômbia (4-3-3): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Portugal: desfalques e dúvidas

Tomás Araújo é a principal dúvida de Portugal. O zagueiro do Benfica treinou separado antes do jogo contra o Uzbequistão por causa de uma lesão muscular, e sua presença depende da evolução clínica.

Rúben Dias voltou ao time titular na segunda rodada e deve seguir entre os onze. O defensor do Manchester City forma dupla com Renato Veiga, que se firmou nos dois primeiros jogos da competição.

Roberto Martínez pode mexer no setor ofensivo. Rafael Leão marcou saindo do banco contra o Uzbequistão e pressiona por vaga, enquanto João Félix, Pedro Neto e Bernardo Silva disputam espaços na linha de ataque.

Cristiano Ronaldo está confirmado. O capitão completou 90 minutos nos dois jogos do grupo, marcou duas vezes na rodada anterior e segue como referência central do plano ofensivo português. Será que ainda segue como um dos favoritos para artilheiro da copa?

Provável escalação de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

Destaques individuais de Colômbia x Portugal

Jogador destaque · Colômbia Luis Díaz 24 Gols em todas as competições pelo Bayern na temporada 2025/26 17 Assistências em todas as competições pelo Bayern em 2025/26 76 Convocações pela seleção colombiana 23 Gols pela Colômbia em jogos oficiais e amistosos Jogador destaque · Portugal Cristiano Ronaldo 28 Gols na Saudi Pro League 2025/26 em 30 jogos pelo Al-Nassr 145 Gols pela seleção de Portugal, recorde absoluto do futebol masculino 230 Convocações pela seleção portuguesa ao longo da carreira 10 Gols em Copas do Mundo, recorde de Portugal e primeiro a marcar em seis edições

Os técnicos - Lorenzo protege liderança, Martínez busca evolução

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia em junho de 2022 e construiu uma equipe pragmática, competitiva e difícil de ser superada. O argentino conhece bem o ambiente de Copa, já que foi auxiliar de José Pékerman nas campanhas de 2014 e 2018.

Seu modelo prioriza solidez defensiva, bloco compacto e transições rápidas. Com Luis Díaz, Jhon Arias e Daniel Muñoz, a Colômbia consegue atacar em velocidade sem se desorganizar, algo essencial contra uma seleção com tanta qualidade técnica quanto Portugal.

Roberto Martínez

Roberto Martínez assumiu Portugal em janeiro de 2023 e levou à seleção uma proposta baseada em posse, amplitude e controle territorial. O elenco oferece profundidade em praticamente todos os setores, com jogadores decisivos em grandes clubes europeus.

O desafio do treinador é equilibrar a presença de Cristiano Ronaldo com intensidade coletiva. Contra a Colômbia, Portugal precisará circular melhor a bola do que fez na estreia e evitar perdas que alimentem os contra-ataques colombianos.

Análise tática de Colômbia x Portugal

A Colômbia deve atuar em 4-3-3, com linhas compactas e transições rápidas. Lerma será peça importante na proteção da defesa, enquanto Arias e Puerta ajudam a conectar o meio aos atacantes sem expor demais o setor central.

O duelo entre Luis Díaz e João Cancelo pode ser decisivo. O colombiano parte da esquerda, acelera em diagonais e pode atacar o espaço deixado pelo lateral português quando ele avança. Se conseguir isolar esse confronto, a Colômbia terá uma rota clara para criar perigo.

Portugal tende a controlar mais a posse, com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes responsáveis por acelerar a circulação. Ronaldo será a referência na área, enquanto Pedro Neto e João Félix devem buscar amplitude, diagonais e combinações pelos lados.

O ponto de equilíbrio estará nas transições. Se Portugal perder a bola com laterais adiantados, Luis Díaz e Daniel Muñoz podem explorar os espaços. Por outro lado, se os portugueses conseguirem instalar o jogo no campo ofensivo, a Colômbia será testada por cruzamentos, bolas paradas e presença de Ronaldo na área.

Prognóstico de placar exato para Colômbia x Portugal

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🎯 Palpite do Lance! Colômbia 1 x 1 Portugal – Odd 6,66 na Br4Bet A Colômbia chega com a classificação garantida e precisa apenas de um empate para terminar na liderança do Grupo K. Portugal tem qualidade para criar chances, mas a organização defensiva colombiana pode dificultar os planos de Roberto Martínez. O cenário aponta para um jogo equilibrado, decidido nos detalhes. A Colômbia sofreu apenas um gol nos dois primeiros jogos do Mundial, contra o Uzbequistão, e mantém uma das melhores marcas defensivas do torneio

do Mundial, contra o Uzbequistão, e mantém uma das melhores marcas defensivas do torneio Portugal criou apenas 0,65 xG (Gols esperados) contra o RD Congo na estreia, mostrando dificuldade para furar defesas organizadas

na estreia, mostrando dificuldade para furar defesas organizadas Cristiano Ronaldo tem dez gols em Copas do Mundo e marcou duas vezes na goleada de 5 x 0 sobre o Uzbequistão

e marcou duas vezes na goleada de 5 x 0 sobre o Uzbequistão Luis Díaz encerrou a temporada do Bayern de Munique com 24 gols e 17 assistências em todas as competições

em todas as competições Daniel Muñoz é o artilheiro colombiano no torneio com dois gols, ambos decisivos, mostrando que a ameaça ofensiva vem de múltiplos setores

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