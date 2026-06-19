Zagueiro de Portugal abre o jogo sobre suposto racha no elenco por Cristiano Ronaldo Seleção é alvo de críticas após empate com RD Congo na Copa do Mundo

Zagueiro de Portugal, Rúben Dias abriu o jogo sobre um suposto racha no elenco por conta de Cristiano Ronaldo. Em coletiva, o defensor do Manchester City foi questionado sobre a união do elenco, que busca o inédito título da Copa do Mundo.

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— Para mim, para todos nós, isso nem sequer é um tema. Estamos todos juntos em busca de um sonho e temos noção de que as dificuldades existem e é nelas que vamos ver de que realmente somos feitos. Como tal, abraçamos isso como uma oportunidade de criar algo positivo. Não presto atenção quando isso aparece — e obviamente aparece à nossa frente através das redes sociais ou notícias. Acredito sinceramente que nenhum de nós dá importância, por isso nem sequer deve ser um assunto sobre o qual eu tenha de falar.

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Na sequência, Rúben Dias abordou a questão das críticas feitas após o resultado decepcionante de 1 a 1 com a República Democrática do Congo, pela 1ª rodada do Grupo K. Com o empate, a equipe de Cristiano Ronaldo ocupa a penas a 3ª colocação da chave.

— Tal como disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é ruído. Faz parte da competição, faz parte de jogar nesta situação e de estar rodeado pelos jogadores com quem estamos, mas não deixa de ser apenas ruído. Não é importante para nós.

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Na terça-feira (23), Portugal e Cristiano Ronaldo voltam a campo para enfrentar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). A equipe ocupa a 3ª colocação, mas busca uma vitória para se aproximar da Colômbia em busca da classificação ao mata-mata.

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