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Zagueiro de Portugal abre o jogo sobre suposto racha no elenco por Cristiano Ronaldo

Seleção é alvo de críticas após empate com RD Congo na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 17:30
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Zagueiro de Portugal, Rúben Dias concede coletiva antes de Portugal x Uzbequistão
Zagueiro de Portugal, Rúben Dias concede coletiva antes de Portugal x Uzbequistão (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Zagueiro de Portugal, Rúben Dias abriu o jogo sobre um suposto racha no elenco por conta de Cristiano Ronaldo. Em coletiva, o defensor do Manchester City foi questionado sobre a união do elenco, que busca o inédito título da Copa do Mundo.

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    — Para mim, para todos nós, isso nem sequer é um tema. Estamos todos juntos em busca de um sonho e temos noção de que as dificuldades existem e é nelas que vamos ver de que realmente somos feitos. Como tal, abraçamos isso como uma oportunidade de criar algo positivo. Não presto atenção quando isso aparece — e obviamente aparece à nossa frente através das redes sociais ou notícias. Acredito sinceramente que nenhum de nós dá importância, por isso nem sequer deve ser um assunto sobre o qual eu tenha de falar.

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    Na sequência, Rúben Dias abordou a questão das críticas feitas após o resultado decepcionante de 1 a 1 com a República Democrática do Congo, pela 1ª rodada do Grupo K. Com o empate, a equipe de Cristiano Ronaldo ocupa a penas a 3ª colocação da chave.

    — Tal como disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é ruído. Faz parte da competição, faz parte de jogar nesta situação e de estar rodeado pelos jogadores com quem estamos, mas não deixa de ser apenas ruído. Não é importante para nós.

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    Na terça-feira (23), Portugal e Cristiano Ronaldo voltam a campo para enfrentar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). A equipe ocupa a 3ª colocação, mas busca uma vitória para se aproximar da Colômbia em busca da classificação ao mata-mata.

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    Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
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