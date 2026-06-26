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Mais bonito da Copa? Pedro Neto abre o jogo sobre 'status' na seleção portuguesa

Jogador recebeu o "título" nas redes sociais durante a competição

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
26/06/2026 08:25
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Pedro Neto em coletiva
Pedro Neto falou sobre status e projetou decisão (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na última quinta-feira (25), Pedro Neto, um dos destaques da seleção portuguesa, lidou com um tom descontraído ao falar do posto de "mais bonito da Copa do Mundo" que tem carregado e viralizado nas redes sociais.

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    • Ao ser questionado por uma repórter sobre o assunto, brincou e disse que o assunto "nem teria sido discutido nos vestiários por ser uma opinião unânime".

    - Acho que não há nada de admiração! É uma coisa completamente normal, e acho que nem foi tema no vestiário, porque o grupo estava todo com a opinião unânime de eu ser o mais bonito do Mundial (risos) - brincou durante coletiva de imprensa.

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    Pedro Neto em coletiva
    Pedro Neto adotou tom humorado em coletiva (Foto: by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Pedro Neto fala sobre críticas e projeta decisão de Portugal contra a Colômbia

    Pedro Neto também falou sobre as condições que Portugal deve encontrar em Miami. Além do calor, a expectativa é de que a maioria dos torcedores presentes no estádio seja colombiana, fator que pode criar um ambiente favorável ao adversário.

    Apesar disso, o atacante garantiu que a seleção está focada apenas no próprio desempenho e na busca pela liderança do Grupo K.

    — Vai ser um desafio, tanto pelo calor quanto pela presença de muitos colombianos. Mas o mais importante é mantermos o foco no nosso trabalho, na nossa identidade e na nossa forma de jogar. Queremos terminar a fase de grupos em primeiro lugar — explicou.

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    Portugal encerra sua preparação nesta sexta-feira e define os últimos detalhes para a decisão contra a Colômbia, que acontece neste sábado (27).

    ⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

    A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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    Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

    Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

    A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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