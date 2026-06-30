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Nagelsmann, após eliminação na Copa, diz que Alemanha 'não faz mais parte da elite'

Mesmo com contrato até 2028, técnico ainda não é certeza para o futuro da seleção

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 12:25
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Nagelsmann cumprimenta jogadores da Alemanha após eliminação na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)
Nagelsmann cumprimenta jogadores da Alemanha após eliminação na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

Após a eliminação nos pênaltis para Paraguai na última segunda-feira (29), Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, pontuou sequência de eliminações precoces em Copas, disparou sobre o desempenho da seleção na América do Norte e minimizou o protagonismo do país no cenário mundial.

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    • — Ser eliminado na primeira fase (de mata-mata) não é suficiente para o futebol alemão. Esta é a terceira eliminação consecutiva, então não fazemos mais parte da elite dos times. Estou decepcionado — lamentou Nagelsmann.

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    A Alemanha chegou para a atual edição após duas campanhas (na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022) sem conseguir passar da fase de grupos do torneio. Ou seja, a última vez que a Alemanha tinha disputado um jogo eliminatório, até então, foi na final de 2014, no Brasil, em que derrotou a Argentina e se sagrou tetracampeã do mundo, há 12 anos. 

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    Nagelsmann saindo de campo ao lado dos jogadores da Alemanha após eliminação na Copa do Mundo.
    Nagelsmann saindo de campo ao lado dos jogadores da Alemanha após eliminação na Copa do Mundo. (Foto: Franck Fife / AFP)

    Julian Nagelsmann assumiu o comando da seleção em 2023 e tem contrato válido até depois da Eurocopa de 2028. Ainda assim, há desconfiança por parte da imprensa sobre a permanência do treinador, principalmente com a pressão da torcida, que deseja o desligamento. Nagelsmann, porém, afirmou que não pretende deixar a seleção. 

    — Se a DFB (Federação Alemã de Futebol) me quiser, vou continuar. Sei que muita gente quer que eu saia, mas adoraria continuar se a DFB me quiser. Eu apresentarei meus argumentos ao meu chefe. Se fizessem uma pesquisa hoje na Alemanha, as pessoas obviamente não falariam bem de mim. Não fizemos muita coisa neste torneio. Eu não sou alguém que foge — concluiu.

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    Segundo o portal inglês BBC Sports, a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo aumentou as especulações sobre uma possível troca no comando da seleção. Durante o torneio, Jürgen Klopp acabou chamando atenção ao afirmar, antes da estreia, que Julian Nagelsmann "ainda decidiria" a escalação da equipe para o confronto com o Paraguai. A declaração repercutiu na imprensa alemã e alimentou rumores de que Klopp poderia ser o substituto do atual treinador. Posteriormente, o ex-comandante do Liverpool pediu desculpas pelo comentário e admitiu ter cometido um deslize.

    Desde o início de 2025, Klopp ocupa o cargo de chefe global de futebol da Red Bull, participando de decisões estratégicas em clubes do grupo e recusando propostas de equipes como o Real Madrid. Embora tenha indicado que não pretende voltar ao futebol de clubes, a possibilidade de assumir uma seleção segue sendo vista como um caminho viável para o alemão. Na Alemanha, cresce a expectativa de que Klopp possa ser o nome escolhido para iniciar um novo ciclo após a decepcionante campanha na Copa do Mundo.

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