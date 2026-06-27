Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da Copa
Ingleses vencem com gols de Harry Kane e Jude Belligham
Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0, neste sábado (27), e consolidou a liderança isolada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo insistente contra a retranca panamenha, a seleção inglesa deslanchou na etapa final com gols de Jude Bellingham e Harry Kane — que se isolou como o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas. Com o resultado, os ingleses avançam com autoridade para o mata-mata da competição, na qual irão encarar, por enquanto, Senegal.
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Primeiro tempo
Nos primeiros minutos, a Inglaterra foi ao ataque e já chegou com perigo com Rashford e Saka, que assumiram a vaga nas pontas de Madueke e Gordon. Do outro lado, o Panamá, em uma linha com cinco defensores, apostou em contra-ataques e levou perigo em chute de José Luis Rodríguez, que foi defendido por Pickford. Antes do intervalo, os ingleses buscaram o gol mais uma vez, mas não passaram pela defesa panamenha.
Segundo tempo
No retorno do intervalo, a Inglaterra ficou perto do primeiro gol com Marcus Rashford, mas o atacante acertou a rede pelo lado de fora. O Panamá não se intimidou e quase marcou com chute de longe de José Luis Rodríguez, que foi para fora. Após muita insistência, os ingleses finalmente chegaram ao gol com Jude Bellingham, que aproveitou bate-rebate na área para abrir o placar aos 17 minutos.
Pouco tempo depois, Bellingham apareceu na ponta esquerda para cruzar e encontrar Harry Kane, que cabeceou e ampliou a vantagem inglesa. Com o gol, Kane se tornou o maior artilheiro da seleção da Inglaterra na história das Copas do Mundo, com 11. Após construir o placar, os europeus administraram a vantagem para consolidar a vitória e a primeira colocação do Grupo L.
Visão do Lance!
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Em jogo truncado, o gol de Jude Bellingham, que abriu o placar foi o divisor de águas na partida, já que, poucos minutos depois, Harry Kane ampliou o placar.
Deu aula 🏅
Jude Bellingham foi o principal jogador da partida. Com um gol e assistência, o meia foi decisivo na vitória inglesa.
✅ Ficha técnica
Panamá 0x2 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo L
📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
🥅 Gols: Jude Bellingham (17'/2ºT, 0-1), Harry Kane (22'/2ºT, 0-2)
🟨 Cartões amarelos: José Fajardo e Andrés Andrade (PAN); Jarell Quansah (ING)
🟥 Cartões vermelhos:
Panamá (Técnico: Thomas Christiansen)
Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez (Éric Davis), José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade e Amir Murillo; Cristian Martínez, Yoel Bárcenas (Ismael Díaz), Carlos Harvey (Alberto Quintero) e José Luis Rodríguez (Azarias Londoño); Tomás Rodríguez (José Fajardo).
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Jarell Quansah (Djed Spence), Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson (Jordan Henderson), Jude Bellingham (Eberechi Eze), Morgan Rogers, Bukayo Saka (Noni Madueke) e Marcus Rashford; Harry Kane (Ollie Watkins).
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