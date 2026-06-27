logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da Copa

Ingleses vencem com gols de Harry Kane e Jude Belligham

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:00
Favorite o Lance! no Google
Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0, neste sábado (27), e consolidou a liderança isolada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo insistente contra a retranca panamenha, a seleção inglesa deslanchou na etapa final com gols de Jude Bellingham e Harry Kane — que se isolou como o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas. Com o resultado, os ingleses avançam com autoridade para o mata-mata da competição, na qual irão encarar, por enquanto, Senegal.

continua após a publicidade
  • Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo

    Três seleções se classificaram ao mata-mata da Copa mesmo antes de entrarem em campo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Tiago Leifert é uma das principais vozes do SBT para esta Copa (Foto: Divulgação)

    Qual jogo da Copa do Mundo será exibido no SBT hoje (27)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Primeiro tempo

    Nos primeiros minutos, a Inglaterra foi ao ataque e já chegou com perigo com Rashford e Saka, que assumiram a vaga nas pontas de Madueke e Gordon. Do outro lado, o Panamá, em uma linha com cinco defensores, apostou em contra-ataques e levou perigo em chute de José Luis Rodríguez, que foi defendido por Pickford. Antes do intervalo, os ingleses buscaram o gol mais uma vez, mas não passaram pela defesa panamenha.

    Segundo tempo

    No retorno do intervalo, a Inglaterra ficou perto do primeiro gol com Marcus Rashford, mas o atacante acertou a rede pelo lado de fora. O Panamá não se intimidou e quase marcou com chute de longe de José Luis Rodríguez, que foi para fora. Após muita insistência, os ingleses finalmente chegaram ao gol com Jude Bellingham, que aproveitou bate-rebate na área para abrir o placar aos 17 minutos.

    continua após a publicidade

    Pouco tempo depois, Bellingham apareceu na ponta esquerda para cruzar e encontrar Harry Kane, que cabeceou e ampliou a vantagem inglesa. Com o gol, Kane se tornou o maior artilheiro da seleção da Inglaterra na história das Copas do Mundo, com 11. Após construir o placar, os europeus administraram a vantagem para consolidar a vitória e a primeira colocação do Grupo L.

    Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo
    Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Em jogo truncado, o gol de Jude Bellingham, que abriu o placar foi o divisor de águas na partida, já que, poucos minutos depois, Harry Kane ampliou o placar.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    Jude Bellingham foi o principal jogador da partida. Com um gol e assistência, o meia foi decisivo na vitória inglesa.

    ✅ Ficha técnica

    Panamá 0x2 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo L

    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
    🥅 Gols: Jude Bellingham (17'/2ºT, 0-1), Harry Kane (22'/2ºT, 0-2)
    🟨 Cartões amarelos: José Fajardo e Andrés Andrade (PAN); Jarell Quansah (ING)
    🟥 Cartões vermelhos: 

    Panamá (Técnico: Thomas Christiansen)

    Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez (Éric Davis), José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade e Amir Murillo; Cristian Martínez, Yoel Bárcenas (Ismael Díaz), Carlos Harvey (Alberto Quintero) e José Luis Rodríguez (Azarias Londoño); Tomás Rodríguez (José Fajardo).

    Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

    Jordan Pickford; Jarell Quansah (Djed Spence), Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson (Jordan Henderson), Jude Bellingham (Eberechi Eze), Morgan Rogers, Bukayo Saka (Noni Madueke) e Marcus Rashford; Harry Kane (Ollie Watkins).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do MundoHá 5 minutos
    De cabeça, Harry Kane faz o segundo gol da Inglaterra sobre Gana, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Harry Kane bate recorde na Copa do Mundo e se aproxima de PeléHá 9 minutos
    Salah limpando o rosto do suor
    Copa do Mundo 2026Salah sofre lesão e pode desfalcar Egito na 2ª fase da CopaHá 13 minutos
    Torcedores da Colômbia nos arredores do Hard Rock Stadium - Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026Colômbia transforma Portugal e Cristiano Ronaldo em visitantes na CopaHá 26 minutos
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do MundoHá 39 minutos
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Copa do Mundo 2026Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação contra a ColômbiaHá 44 minutos

    Mais LANCE!

    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo
    Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Goleiro da Jordânia Yazeed Abulaila salta para fazer uma defesa na derrota para a Argélia na Copa do Mundo
    Entenda por que vencer não é a melhor opção em Áustria x Argélia
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Portugal já está classificado? Veja o que está em jogo contra a Colômbia
    Isak Hien sai de campo carregado pelos médicos da Suécia na partida contra o Japão na Copa do Mundo
    Suécia perde titular absoluto por lesão antes de jogo contra a França
    Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
    Nico Williams, da Espanha, critica atitude de De la Cruz em jogo da Copa
    Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)
    Craque da Holanda na Copa, Cody Gakpo anuncia morte do filho durante a gravidez da namorada
    De camisas amarelas, torcedores da Colômbia cantam e vibram antes do jogo contra Portugal pela Copa do Mundo
    Torcida da Colômbia 'invade' Miami para jogo decisivo na Copa do Mundo
    Federação da Bósnia responde provocação de repórter americana: 'Meu Deus'
    Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo
    Com mudanças, veja a escalação da Inglaterra para encarar Panamá na Copa