Haaland reage a meme com Vini Jr e faz promessa: 'Talvez no futuro' Atacante comentou a repercussão da brincadeira com o filme "As Branquelas" nas redes

O clima de descontração entre Haaland e Vini Jr segue marcando a preparação para o duelo entre Noruega e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de entrar na brincadeira nas redes sociais ao comentar um meme que viralizou entre os torcedores, o atacante norueguês voltou a falar sobre o assunto e revelou que gostou da repercussão.

➡️ Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde

Em entrevista concedida nesta sexta-feira (3), Haaland afirmou que achou a montagem divertida e não descartou fazer uma nova brincadeira com o atacante da Seleção Brasileira no futuro.

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— Gostei muito do vídeo, ele é engraçado,fui incluído como uma garota loira lá, eu ri muito, ficou super engraçado. Talvez no futuro eu faça algo engraçado com Vinicius, de um jeito engraçado.

Entenda o meme envolvendo Vini Jr e Haaland

A interação entre Vini Jr e Haaland começou na noite de quinta-feira, quando um meme inspirado em uma cena do filme "As Branquelas" viralizou nas redes sociais. A montagem, embalada pela música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, coloca Vini no lugar do personagem interpretado por Terry Crews, enquanto Haaland aparece como Tiffany Wilson, personagem vivida por Marlon Wayans.

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Ao ver a publicação, o norueguês entrou na brincadeira, marcou Vini Jr e escreveu: "Precisamos recriar isso", acompanhado de emojis de risada. O brasileiro respondeu a Haaland com uma gargalhada.

➡️Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde

A troca de mensagens rapidamente repercutiu entre torcedores, que passaram a compartilhar novos memes envolvendo os dois craques após a confirmação do confronto entre Brasil e Noruega nas oitavas de final do Mundial. A zoação, inclusive, chegou foi repercutida pela imprensa internacional.

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Meme de Haaland e Vini Jr repercute na imprensa mundial (Foto: Reprodução)

De olho nas quartas: onde assistir Brasil x Noruega

Apesar do clima amistoso fora de campo, a disputa promete ser intensa dentro das quatro linhas. Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

A Seleção Brasileira garantiu classificação ao eliminar o Japão por 2 a 1, de virada, enquanto os noruegueses avançaram após vencerem a Costa do Marfim.

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